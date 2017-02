Le pagelle dell'Hellas Verona - Bessa il migliore, centrocampo improduttivo

Hellas Verona-Benevento 2-2

Nicolas 5,5 - Nessun grosso intervento, nessuna grande colpa. Ma i gol subiti restano due.

Pisano 6 - Se la cava bene sulla fascia. Dal suo lato c'è Cissè che preferisce spesso accentrarsi, pertanto non soffre tanto. Dall'84' Cappelluzzo s.v.

Caracciolo 6 - Alla fine riesce a strappare la sufficienza. Non va evidentemente in difficoltà, contrasta abbastanza bene gli avversari.

Bianchetti 5,5 - Non impeccabile in area, a volte sbaglia posizione. Sugli interventi, però, nulla da dire.

Souprayen 6,5 - Una partita in linea con le sue caratteristiche, i suoi pregi e i suoi difetti: male dietro, sbaglia anche in occasione del gol di Cissé; bene in avanti, con l'assist per il gol di Luppi e il rigore procurato.

Romulo 6,5 - Gioca largo a destra, ma non incide come vorrebbe. Qualche cross, qualche ripiegamento, e alla fine la realizzazione perfetta del rigore del 2-2.

Fossati 5 - A lui il compito di impostare. Ci prova, ma con poco successo. Sempre impreciso. Dall'81' Juanito Gomez s.v.

Zuculini B. 5 - Al Verona è mancato soprattutto il centrocampo. Non trova le misure, Falco lo fa impazzire. Prestazione da dimenticare.

Luppi 6,5 - Zampata da attaccante vero nel pareggio momentaneo nel primo tempo. Svaria su tutto il fronte offensivo, in generale la prestazione è positiva. Dal 66' Siligardi 6 - Si impegna, ha un buon impatto, ma nessuna grande giocata.

Pazzini 5,5 - Che sia un giocatore di un'altra categoria non lo scopriamo oggi ma lo si evince ancora una volta. Ha colpi da Serie A, stasera ne prova qualcuno ma non si rende mai pericolisissimo. Viene espulso ingiustamente a dieci minuti dal termine.

Bessa 6,5 - Il migliore del Verona. Svaria su tutto il fronte offensivo, combina bene coi compagni e riesce anche ad andare vicino al gol.