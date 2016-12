Le pagelle dell'Hull - Robertson guastafeste, Mbokani lotta

Risultato finale: Hull City-Manchester City 0-3

Marshall 6 - Al 73', sullo 0-0, mai avrebbe pensato di dover raccogliere per ben tre volte la palla nel sacco. Eppure è quello che alla fine è successo, non certo per demeriti suoi.

Maguire 6 - In difesa patisce poco e niente, in più si rende anche insidioso nell'area nemica.

Dawson 6 - Comincia con un fallo intimidatorio su De Bruyne per fargli capire l'antifona. Poi però si placa e utilizza anche lucidità in diverse letture. Sagna gli cancella sulla linea il gol del possibile vantaggio.

Davies 5.5 - Del pacchetto arretrato è quello che si fa preferire di meno. Sfortunato e goffo quando devia nella sua porta il cross innocuo di Sterling che vale il 3-0 definitivo.

Elmohamady 5.5 - Diligente sì, ma troppo timido offensivamente. E l'Hull City ne risente in termini di ampiezza di gioco.

Livermore 6 - Nel primo tempo è lui che suona la carica con due fiammate improvvise a interrompere il dominio territoriale avversario. Cala con l'andare avanti dei minuti. Dal 74' Henriksen sv .

Huddlestone 6 - In cabina di regia lo si vede molto poco perché è tutto impegnato ad aggiungersi alla linea di difesa per bloccare gli inserimenti palla al piede di De Bruyne. Dal 64' Mason 5.5 Riesce nell'ardua impresa di sporcare per la prima volta il taccuino di Madley alla voce ammoniti.

Clucas 5.5 - Prestazione in crescendo nel corso del match per il numero 11 delle Tigers, oggetto misterioso nel primo tempo ma molto più coinvolto nella ripresa. Il bilancio complessivo parla di una quasi sufficienza. Dall'80 Diomande sv.

Robertson 4.5 - Da autentico guastafeste rovina il Natale a Phelan radendo al suolo Sterling in area a aprendo le porte alla vittoria del City. Non contento perde anche la palla in uscita che poi innesca il contropiede del 2-0.

Snodgrass 5.5 - Dal suo mancino al veleno parte qualche cross di non facile gestione per la difesa del City. Ma il suo apporto si riduce a questo aspetto.

Mbokani 6.5 - Lotta come un leone in mezzo ai due centrali del City, rendendo loro la vita molto complicata.