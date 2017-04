Le pagelle dell'Inter - Difesa horror, Eder sfortunato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Handanovic 6.5 - Evita più volte che il passivo diventi ancor più pesante per la sua squadra.

D’Ambrosio 6 - Il suo acuto a metà ripresa non basta a risollevare le sorti del match.

Murillo 4.5 - Bastano pochi secondi per capire quanto imbarazzo possa provocargli l’esuberanza di Falcinelli. Dal 46’ Eder 6 - Buon impatto sul match, ma è sfortunato in occasione del palo.

Miranda 5 - Questo pomeriggio fa molta fatica anche lui, nonostante un prezioso salvataggio sulla linea di porta.

Ansaldi 5 - Sbaglia moltissime giocate, compresa quella che a fine primo tempo avrebbe potuto riaprire prima l’incontro. Dal 46’ Palacio 6 - Ha tanta voglia di mettere a posto le cose, ma non riesce ad infilare Cordaz.

Medel 4.5 - Soffre paradossalmente la collocazione tattica alla quale fino a qualche mese fa era abituato, ma anche arretrato di qualche metro mostra di non essere per nulla in giornata.

Kondogbia 5 - Torna quello di inizio stagione e fa infuriare Pioli. Dall’81’ Joao Mario SV.

Candreva 5 - Ci si aspetta un pizzico di personalità in più da un calciatore del suo calibro.

Banega 4.5 - Quando non è in giornata il suo atteggiamento rischia di essere perfino stucchevole per i compagni.

Perisic 5 - Prosegue il processo di l’involuzione iniziato con la partita di Torino. Le voci di mercato non sembrano fargli bene.

Icardi 5 - Lasciato spesso da solo a combattere contro l’intera difesa del Crotone, ha pochissime le chance per far male agli avversari, ma non fa nulla per cambiare le cose.