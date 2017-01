Le pagelle dell'Inter - Disastro Ansaldi, bene Perisic e Brozovic

Risultato finale: Inter-Lazio 1-2

© foto di www.imagephotoagency.it

Handanovic 5.5 - Non impeccabile questa sera, al di là dei due gol subiti, sui quali tra l’altro non ha colpe.

D’Ambrosio 6 - Ci mette tanta grinta, fa a sportellate con Lulic e prova anche a rendersi pericoloso in avanti con una certe continuità.

Murillo 6 - Conferma il buon momento, tenendo a bada Immobile quando capita dalle sue parti. Fa attenzione anche agli inserimenti dei centrocampisti laziali.

Miranda 5 - Inizia con una chiusura prodigiosa su Felipe Anderson, ma dopo una serie di sbavature si fa espellere per fallo su Immobile lasciando i suoi compagni in dieci.

Ansaldi 4.5 - Inspiegabile il modo in cui concede a Felipe Anderson lo spazio per mettere la palla dove vuole. E’ sempre in ritardo quando l’Inter perde palla e c’è da recuperare campo.Dal 58' Medel 6 - Solito contributo a base di tenacia ed attenzione tattica.

Brozovic 7 - Viene fuori alla distanza. Grazie al grande feeling con Perisic prende per mano l’Inter e per poco non raddrizza completamente il match.

Kondogbia 6.5 - Prestazione positiva quella del centrocampista francese, che inizia ad acquistare convinzione nelle giocate e va anche vicino al gol con il piede debole ad inizio partita.

Candreva 6 - Consueta mole di spunti e traversoni che fino all’ingresso di Icardi non hanno destinatario. Nella ripresa cambia la musica.

Banega 5 - Non ha nelle corde il tipo di gioco che Pioli chiede a chi viene impiegato in quella porzione di campo. E’ un corpo estraneo.Dal 46’ Joao Mario 6.5 - Non trova i soliti spazi per inserirsi a fari spenti, ma con grande personalità si rende comunque protagonista di una serie di ottime giocate.

Perisic 7.5 - Con l’eleganza di sempre macina chilometri che è un piacere. Terzino e ala allo stesso tempo, se l’Inter non risente dell’inferiorità numerica è soprattutto per merito suo.

Palacio 5.5 - Pochi palloni giocabili, ma non riesce ad incidere come vorrebbe.Dal 46’ Icardi 6 - Stranamente impreciso sotto porta e nell’ultimo passaggio, ma tiene in apprensione la difesa laziale e da un suo guizzo nasce il secondo giallo per Radu.