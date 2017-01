Le pagelle dell'Inter - Icardi prezioso, debutto positivo per Gagliardini

Risultato finale: Inter-Chievo 3-1

© foto di www.imagephotoagency.it

Handanovic 6 - Serata da spettatore macchiata dall’acuto di Pellissier, unico vero pericolo in novanta minuti.

D’Ambrosio 5 - Rischia di compromettere l’ottima prestazione dei suoi compagni con un errore in marcatura su Pellissier. Cena pagata ad Icardi e Perisic.

Miranda 6 - Solita prestazione da leader. Guida con maestria la difesa nerazzurra, non ha colpe sul gol di Pellissier.

Murillo 6 - Non corre molti pericoli dalla sua parte, prestazione senza grandi sbavature.

Ansaldi 5.5 - Una serie di buone giocate in fase propositiva nel primo tempo cancellata da un paio di errori in chiusura nella ripresa. Dal 60’ Éder 7 - Ottimo impatto sul match, meritatissima la gioia personale che manda in archivio la gara.

Gagliardini 6.5 - Esordio al Meazza senza dubbio positivo. Sforna grandi giocate con una personalità da top player e va vicino alla rete in un paio di circostanze.

Kondogbia 6 - Le sue doti da interditore migliorano partita dopo partita. Con un po’ di coraggio in più potrebbe iniziare a togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

Candreva 6 - Suo il cross che permette ad Icardi di pareggiare i conti a metà ripresa. Cala con il passare dei minuti e Pioli lo richiama in panchina. Dall’82’ Palacio SV.

Joao Mario 6 - Buono il lavoro fra le linee, meno negli ultimi metri dove manca il guizzo per far male al Chievo. Dal 70’ Banega 6 - Entra per dar lucidità alla manovra nel finale e ci riesce.

Perisic 7 - Ancora una volta mette lo zampino nella vittoria nerazzurra. Gioca una partita di grande sostanza e trafigge Sorrentino nel finale.

Icardi 7 - Davvero prezioso il tocco che rimette in piedi il match. Altrettanto importante il pallone recuperato da cui nasce la rete di Perisic.