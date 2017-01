Le pagelle dell'Inter - Perisic decisivo, Candreva non incide

Risultato finale: Udinese-Inter 1-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Handanovic 6.5 - Non può nulla sul gol di Jankto. Nel primo tempo compie due grandi interventi sui tiri insidiosi di Fofana e De Paul.

D'Ambrosio 5.5 - Come Murillo, si lascia sorprendere in occasione del gol di Jankto, che gli passa affianco e sigla il momentaneo 1-0. Gara di sofferenza contro Thereau, che riesce quasi sempre a sfondare. Meglio nella ripresa.

Miranda 6.5 - Cerca di giocare in anticipo sugli avversari e ce la fa quasi sempre. Giganteggia nella ripresa, con Zapata che non riesce mai a superarlo.

Murillo 5.5 - Una partita dal doppio volto: nel primo tempo soffre maledettamente gli attaccanti bianconeri ed è un po' pasticcione; nella ripresa, invece, ritrova la sicurezza.

Ansaldi 6.5 - Rispetto a D'Ambrosio spinge con maggior regolarità, ma i suoi passaggi spesso sono imprecisi. Dietro si ritrova spesso a rincorrere De Paul. Come il resto della squadra, meglio nei secondi 45'.

Kondogbia 6 - Molle in alcune circostanze, ma il centrocampista francese continua a mostrare segni di crescita: tiene meno la sfera, alta la testa e recupera un buon numero di palloni nel settore centrale del campo. Dall'84' Eder s.v.

Brozovic 6 - La media tra un primo tempo in cui non riesce ad entrare nel vivo del gioco ed una ripresa in cui tocca un'infinità di palloni. L'azione parte quasi sempre dai suoi piedi.

Candreva 5.5 - Ci mette un bel po' a toccare il primo pallone ed è suo il primo tiro dei nerazzurri, seppur debole e centrale. Nell'arco della partita Samir non gli concede spazi e fatica a creare pericoli dalle parti di Karnezis.

Banega 5.5 - Prova sempre e comunque a creare qualcosa di pericoloso negli ultimi trenta metri, ma è molto impreciso. Ed inoltre è pigro in fase di non possesso. Dal 56' Joao Mario 6 - Entra e cambia la partita dell'Inter: il pallone circola con maggior velocità e pennella sulla testa di Perisic il pallone del gol del sorpasso.

Perisic 7 - Quaranta minuti in cui si vede molto poco e si nota più per i suoi errori di precisione, che per altro. Poi, allo scadere del primo tempo, sigla il gol che rimette in equilibrio l'incontro. Ed infine, con un colpo di testa in anticipo su Fofana, firma la rete dei tre punti che manda in estasi i tifosi nerazzurri. Decisivo. Dal 90' Andreolli s.v.

Icardi 5.5 - Tocca pochissimi palloni, non riesce mai a tirare verso la porta di Karnezis. L'assist per il primo gol di Perisic è l'unica nota positiva di una partita sottotono.