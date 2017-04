Le pagelle dell'Olympique Lione - Tolisso su tutti, Valbuena sublime

Olympique Lione-Besiktas 2-1

© foto di Federico Gaetano

Lopes 5,5 - Un miracolo nel primo tempo evita il vantaggio del Besikat, arrivato poco dopo col portiere esente da colpe. Non è sempre sicuro stasera.

Rafael 5 - Il più in difficoltà del primo tempo è lui. Sempre costretto a rincorrere gli avversari, fa qualcosa di buono solo in fase di spinta. Dal 53' Jallet 6 - Mette esperienza. A volte viene saltato, ma riesce sempre a trovare un modo per avere la meglio nei duelli.

Mammana 6 - Soffre quando il Besiktas gioca palla a terra, ma in generale riesce a gestire la maggior parte dei possessi in difesa.

Diakhaby 6 - Buon apporto sulle palle alte, specie in fase offensiva. Tiene bene la linea senza rischia troppo.

Morel 7 - Spinta perenne sulla corsia sinistra, il terzino francese combina bene con Valbuena fin dai primi minuti. E' poi bravissimo a sfruttare un errore di Fabri e depositare in rete il 2-1. Decisivo.

Tousart 6 - La sua gara è un paradosso. Bene quando il Lione gioca male, peggio quando a crescere sono tutti gli altri. Sufficiente.

Tolisso 7,5 - Il Napoli voleva fare follie per lui, la Juventus e la Roma continuano a seguirlo. E lui si mette in mostra nel migliore dei modi. E' ancora protagonista, con una gara di altissimo livello, ricca di intensità. E soprattutto col gol dell'1-1. Il vero cuore del Lione è lui.

Ghezzal 5 - Il peggiore del Lione. resta in campo poco più di un tempo ma non riesce praticamente mai ad incidere, perdendo tanti palloni. Dal 52' Cornet 6,5 - Entra bene, ha un buon impatto sul match. Dà nuova verve all'attacco.

Fekir 6,5 - Svaria su tutto il fronte offensivo, alla ricerca dello spazio giusto per far male. Ci riesce, ma solo a tratti. Tutto sommato partita sopra la media la sua.

Valbuena 7 - La vera spina nel fianco della difesa del Besiktas è lui. Sempre pimpante, intraprendente. Con la classe che ormai tutti conoscono bene, delle giocate sublimi, per palati fini. Unica pecca: è poco cinico davanti al portiere.

Lacazette 6 - Si sacrifica, spesso arriva anche sulla linea dei centrocampisti per giocare qualche pallone in più. Ma due volte a tu per tu con Fabri spreca. E non è da lui.