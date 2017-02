Le pagelle dell'Osasuna - Difesa ballerina, gli attacacnti non tradiscono

Real Sociedad-Osasuna 3-2

Sirigu 6 Può davvero poco sui gol subiti, frutto della bravura dei calciatori avversari e di qualche imprecisione dei suoi difensori.

Berreguer 6,5 Una costante spina nel fianco per la Real, copre con continuità tutta la fascia, gli manca solo il colpo decisivo negli ultimi 15 metri.

Garcia 5,5 Nel momento decisivo del match, sbanda anche lui, sopratutto sul primo gol degli avversari.

Oier 5,5 Troppo ingenua la difesa nel suo complesso sui tre gol al passivo.

Bonnin 5,5 Stesso discorso fatto per i compagni, anche lui si perde negli istanti che alla fine decidono il match.

Clerc 6,5 Riesce a scendere sulla fascia di competenza con una certa continuità, anche a lui però manca quel colpo risolutivo capace di indirizzare il match.

de las Cuevas 6 Primo tempo su alti livelli per l'ex Spezia, che sciorina tanti palloni utili per gli attaccanti e costituisce l'uomo in più della sua squadra. Cala un pò alla distanza. ( dal 65' Torres sv )

Causic 6,5 Un importante punto di riferimento per tutta la squadra, copre bene la sua zona di competenza e riesce ad essere costantemente presenze quando si sviluppa l'azione dei suoi.

Fausto 6 Si dedica più che altro alla copertura e al lavoro in fase di non possesso. Lo si vede davvero poco negli ultimi 15 metri.

Riviere 6,5 Scelta felice del tecnico dell'Osasuna. Il gol nasce da un suo splendido velo, in precedenza fornisce una palla d'oro al compagno Kodro e sino a che ha energia, mette in costante apprensione la difesa di casa. ( dall'82' Romero sv Una grande parata di Rulli gli nega il gol del pari.)

Kodro 6,5 Il gol ma non solo. Lavora benissimo davanti, creando una certa difficoltà a tutta la difesa della Real. ( dal 71' Leon 6 Un gol da calciatore di classe e tecnica: purtroppo per l'Osasuna, non è bastato.)