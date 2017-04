Le pagelle dell'Osasuna - Non bastano i due rigori parati da un super Sirigu

Atletico Madrid - Osasuna 3-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sirigu 7,5 - Non è comune subire tre gol ed essere il migliore. Dal canto suo però compie due miracoli in serie su Torres, e para due rigori in tre minuti. Da fantascienza, ma non basta.

Olavide 5 - Alla sua quarta presenza in Liga non gli si può chiedere la luna, ma sulla seconda rete di Carrasco è in evidente ritardo di posizionamento, e non fa una grande figura. (dal 57' De las Cuevas 5,5 - Il suo ingresso in campo regala perlomeno un po' di frizzantezza alla sua squadra, e l'unica - forse - conclusione dell'Osasuna. Una specie di passaggio.)

Garcia 5,5 - Inizialmente tiene abbastanza a bada la catena mancina dell'Atletico, ma dal primo gol di Carrasco in poi perde sensibilmente le misure, venendo travolto dalla cattiva corrente.

Oier 5 - Il perno centrale della difesa dell'Osasuna cade al pari del resto della squadra. In evidente imbarazzo soprattutto nella ripresa, quando gli avversari gli arrivano da tutte le parti.

Fuentes 5,5 - La prova difensiva della compagine ospite era risultata accettabile nella prima parte, ma nella ripresa la superiorità tecnica dell'Atletico è risultata a dir poco disarmante.

Clerc 5,5 - Ingaggia un bel duello con Juanfran. Nei primi minuti sembra reggere, ma piano piano comincia a concedere sempre più campo alle discese avversarie. Vasiljevic lo chiama fuori. (dal 57' Bunuel 5 - Entra in campo occupando la fascia destra. Giusto in tempo per perdersi l'inserimento di Filipe Luis che porta alla rete del 3-0. Non un impatto indimenticabile, insomma.)

Fausto 5 - Prova a dir poco incolore la sua. Dovrebbe garantire un minimo di legna in mediana, ma ciò avviene solo nella prima parte. Poi si scioglie come neve al sole, prima di uscire del tutto. (dal 77' Torres R. s.v.)

Causic 5 - Il centrocampista serbo sarebbe il regista basso dell'Osasuna, ma di fatto fa il mediano: è sempre a rincorrere. E viene saltato come un birillo da Carrasco nell'azione del vantaggio.

Berenguer 5,5 - Cerca di sdoppiarsi nel suo lavoro da mezzala, lavorando sia in aiuto per fare i raddoppi al terzino Clerc, che nel tentativo di rovesciare il fronte. Non gli riesce, però.

Sergio Leòn 5 - Inizio molto propositivo, con movimenti continui in orizzontale per sorprendere la difesa di casa alle spalle. Poi però sparisce. Nel finale si fa male, e resta in campo per dovere.

Kodro 5 - Non entra mai del tutto in partita. Si vede un po' di più soltanto nelle battute finali della gara, con due tentativi di tiro. Ma ambedue le volte si vede murato.