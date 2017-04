Le pagelle dell'Udinese - Badu in difficoltà, si salva Zapata

Napoli-Udinese 3-0

Karnezis 5,5 - Può far poco, sia sul primo che sul secondo gol. Dà però sicurezza, segue l'azione ed esce spesso per intercettare i cross degli azzurri.

Widmer 5 - In difficoltà sulla fascia destra, dove Insigne e Strinic lavorano molto bene. Viene saltato più volte.

Danilo 5 - Un solo errore in tutta la partita costa caro all'Udinese. Non segue il taglio di Mertens, che grazie a questo apre le danze siglando l'1-0.

Heurtaux 5,5 - Scelto da Delneri per sopperire all'assenza di Angella, gioca un primo tempo di grande abnegazione, poi dopo l'1-0 va spesso in difficoltà.

Adnan 6 - Primo tempo di grande spessore, chiude sempre la diagonale e fronteggia alla grande Callejon. Una partita da 6,5, ma mezzo voto in meno per l'errore in occasione del gol di Allan.

Badu 4,5 - Sbaglia tutto. Un giallo dopo ventinove secondi condiziona la sua gara, frena la sua foga. E così spesso non affonda l'intervento, venendo saltato. Nasce dalla perdita di un pallone da parte sua il gol di Allan.

Hallfredsson 5 - Non entra mai in partita appieno. Si vede soltanto a tratti per qualche conclusione da fuori area.

Jankto 5,5 - Importante nei contropiedi con la sua classe, ma oggi la mostra soltanto in poche azioni. Come quando con un pallonetto da posizione defilata (chissà quanto voluto) quasi quasi beffa Reina. Dal 78' Evangelista s.v.

De Paul 5 - Assente ingiustificato. Sì, stasera è come se non ci fosse. I palloni toccati si contano sulle dita di una mano. Resta fuori dalla partita. Dal 51' Perica 5,5 - Entra, combatte sui palloni e ha un buon atteggiamento. Però non incide.

Zapata 6 - Lotta spesso contro Koulibaly, dimostra di saper difendere bene il pallone. Colpisce un palo nella ripresa mostrando anche le sue doti sulle palle alte.

Thereau 5 - Completamente fuori dalla partita anche lui. E' una gara difficile, lui defilato non si trova al meglio e questo praticamente annulla la sua prova. Dal 70' Matos s.v.