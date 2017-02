Le pagelle della Fiorentina - Sanchez balla troppo, Borja Valero non c'è

Roma - Fiorentina 4-0

© foto di www.imagephotoagency.it

Tatarusanu 6 - Rientra nell'undici titolare in tempo per la difficilissima trasferta romana, che si conclude con quattro pesanti gol al passivo. Ma l'estremo difensore rumeno non ha colpe, ed anzi nel primo tempo ha contribuito notevolmente a tener viva la sfida.

Sanchez 4,5 - Serata da dimenticare. Dopo un inizio pimpante, nel quale sembrava in dominio su El Shaarawy, va in confusione: prima resta due metri dietro, lasciando Dzeko libero di segnare in posizione regolare. Poi si fa sovrastare anche da Fazio.

Gonzalo Rodriguez 5 - Anche per lui il discorso è molto simile: buon inizio, nel quale anticipa sempre Dzeko. Nei primi venti minuti il bosniaco non esiste, ma i ruoli poi si invertono bruscamente, e il capitano della Fiorentina va in tilt. Tagliato fuori.

Astori 5,5 - L'unico che anche nei momenti di peggiore sofferenza sembra mantenere la calma necessaria per tenere in piedi la baracca. Anche nel tracollo collettivo cerca di restare sereno. Poi però contribuisce anche lui, e permette la doppietta di Dzeko.

Chiesa 5,5 - Prima serata davvero difficile nella sua carriera. Ma è ancora giovanissimo, e le partite a vuoto non possono che farlo crescere. Stasera però Emerson se lo mangia piuttosto regolarmente, e il giovane figlio di Enrico combina davvero poco. (dal 78' Cristoforo s.v.)

Badelj 5 - Prestazione davvero sottotono quella di uno degli indiziati speciali di serata. Chissà che Spalletti non abbia cambiato idea sul suo possibile acquisto. Irriconoscibile: sbaglia tantissimi palloni, e viene preso in mezzo dalle accelerazioni giallorosse.

Vecino 5,5 - Nei primi venticinque minuti è il motore in mediana della Fiorentina. Si preoccupa di ripiegare e poi strappare in avanti, provando anche qualche conclusione, non precisa, dalla lunga distanza. Poi sparisce anche lui.

Olivera 5 - Non appena Bruno Peres accelera, l'uruguayano va puntualmente in difficoltà. Per sua fortuna il brasiliano difetta spesso di freddezza. Quando si tratta di attaccare l'esterno viola non si vede mai, e non offre qualità. Primo cambio di Sousa. (dal 63' Ilicic 5,5 - Non è l'ingresso dello sloveno quello che riesce a sparigliare la situazione sul prato dell'Olimpico. Il 72 entra adeguandosi alla mediocrità collettiva.)

Bernardeschi 5,5 - Non entra mai veramente in partita. Tanti tocchi, ma quasi tutti piuttosto lontani dalla porta, e forse anche troppa leziosità per l'occasione. La Roma invece picchia duro, e il 10 viola non trova le contromosse, prima di uscire dal campo. (dal 75' Tello s.v.)

Borja Valero 5 - Una delle peggiori prestazioni stagionali del fantasista spagnolo. Il numero 20 della Fiorentina cerca di lavorare con pericolosità tra le linee, ma la quantità di Strootman e la grinta di De Rossi non gli rendono il compito così facile.

Babacar 5,5 - Il senegalese è chiamato ad una prova complicatissima: i tre difensori centrali della Roma hanno una prestanza fisica notevole, e per lui non è facile farsi largo. Qualche buona sponda, ma poco di più. Anche lui insufficiente.