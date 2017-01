Le pagelle della Fiorentina - Squillo di Tello, Tatarusanu e Chiesa i migliori

Chievo - Fiorentina 0-3

© foto di Federico De Luca

Tatarusanu 7 - Determinante quest'oggi. Dopo dieci minuti vola sul destro dal limite di Castro. E replica in altre occasioni nel pomeriggio veronese. Si può dire che, per quanto visto oggi, Sportiello potrebbe non essere così vitale.

Sanchez 6,5 - Seconda partita consecutiva in campionato nel nuovo ruolo di terzo a destra in difesa, la sua caratteristica è l'estrema calma: stoppa e gioca un pallone in area di rigore come se fosse a centrocampo da solo.

Gonzalo Rodriguez 6,5 - Neanche un minuto e deve chiudere su un filtrante pericoloso. Alterna momenti di dominio difensivo a qualche sbavatura sparsa. Ma per fortuna i primi sono più delle seconde. Esce nel finale per un guaio fisico. (dall' 82' Tomovic s.v.)

Astori 6 - Dei tre difensori centrali messi in campo da Sousa, è forse quello che fornisce meno sicurezze. Non si rende autore di interventi clamorosi, né di topiche da sottolineatura, ma dalla sua parte ogni tanto sembra che si possa passare.

Chiesa 7 - Carbura minuto dopo minuto. Non inizia benissimo, ma il suo apporto è comunque molto importante nel causare ammonizioni avversarie. Corre fino all'ultimo secondo, prendendosi il meritato premio della prima rete in Serie A, dopo il dubbio sul tocco con la Juve.

Vecino 6 - L'uruguayano cerca, come sempre, di essere quello che fa le due fasi senza distinzione. Ma in transizione offensiva è poco preciso, senza le tempistiche giuste per far male. Poi però nel finale porta palla per venti metri e fa l'assist a Chiesa.

Badelj 6 - Tanta calma, e una gestione del pallone tutta di fosforo. A volte addormenta anche troppo il ritmo della Viola, appoggiandosi spesso in orizzontale. Qualche bel lancio profondo però riequilibra il tutto.

Tello 6,5 - Torna nell'undici titolare dei gigliati dopo un po' di tempo. Prova ad andare spesso all'uno contro uno, e trova anche il primo gol dell'anno, e della gara. Rivedibile però in fase difensiva, ed infatti esce all'intervallo. (dal 45' Olivera 6 - L'obiettivo di Sousa è chiaro: difendere sul lato sinistro. E l'uruguayano lo prende alla lettera, centellinando gli attacchi. Cacciatore gli crea comunque qualche piccolo fastidio.)

Bernardeschi 6 - Non la sua miglior prova stagionale, ma lascia qualche traccia sparsa anche nell'ora abbondante nella quale è in campo. Una punizione e un sinistro da fuori, sui quali però c'è sempre Sorrentino. (dal 67' Cristoforo 6 - Come spesso accaduto, Sousa si affida alla sua grinta e alla sua determinazione per l'ultima parte del match. Ha il merito di far partire l'azione del tris, servendo in profondità Vecino.)

Borja Valero 6 - Il vero regista offensivo della Fiorentina quest'oggi è lui. Alza e abbassa i ritmi del possesso a suo piacimento, anche se alla lunga distanza la sua efficacia va nettamente a scemare. Però sufficiente.

Babacar 6 - Una partita difficile: Dainelli e Cesar sono due difensori fisicati, e lui non riesce ad imporsi con facilità. Si incarica del rigore dello 0-2, probabilmente anche per una questione di fiducia personale. Fuori nel finale per crampi.