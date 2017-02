Le pagelle della Fiorentina - Tello alla grande ribalta, B.Valero fuori dal gioco

Pescara - Fiorentina 1-2

© foto di Federico De Luca

Sportiello 6 - Ancora una volta subisce gol al primo tiro in porta, sul quale però non ha davvero alcuna colpa, dato che Caprari gli arriva davanti. Non male sul potente sinistro di Kastanos.

Tomovic 5 - Non va. È principalmente suo l'errore di posizionamento e di scelta di tempo nel fuorigioco che libera la prateria davanti a Biraghi. Palla a Caprari, e gol. Ammonito poco dopo, Sousa lo toglie all'intervallo. (dal 45' Chiesa 7 - Entra e cambia completamente la manovra della sua squadra. Porta velocità, grinta e sfrontatezza alla manovra offensiva della Fiorentina, grazie al suo gas.)

De Maio 6 - Sorpreso dalla brutta linea di fuorigioco operata da Tomovic, si lascia scappare sul filo del fuorigioco Caprari, bravo a fluttuare in bilico. Poi la sua prova cresce, soprattutto in fase d'impostazione.

Sanchez 7 - Una partita da applausi. La Roccia di Firenze mette i suoi muscoli al servizio della difesa, e si rende autore, dopo i primi minuti di lieve appannamento, di un'altra grandissima prestazione nella difesa di Sousa.

Tello 7,5 - Il protagonista inatteso della serata. Primo tempo già sopra la media, ma con pochi squilli. Nella ripresa, spostato a sinistra, fa danni: prima butta giù la porta con il destro, poi beffa Bizzarri con un tiro-cross.

Badelj 6 - Un primo tempo decisamente da rivedere, nel quale è autore di diversi errori, e di imprecisioni abbastanza costanti. Rientra dagli spogliatoi con un altro piglio, ed è più in prima linea nella costruzione del gioco, prima di uscire. (dall' 84' Cristoforo s.v.)

Vecino 6,5 - Dinamismo senza sosta. Gli manca qualcosina sotto il punto di vista della lucidità quando ha il pallone tra i piedi, ma riesce anche a migliorare questo aspetto a partita in corso. Mezzo punto in più per essere entrato nell'azione del gol finale.

Olivera 6 - Non bene il primo tempo, dove da esterno sinistro non si esprime assolutamente, non arrivando mai né sul fondo, né al cross pulito. Incredibilmente meglio dopo essere stato spostato dietro, dove si disimpegna con efficacia.

Ilicic 5 - Molto lento. Nei primi quarantacinque minuti le sue giocate sono pressopiù passaggi arretrati, e non brilla per spirito d'iniziativa. Nel secondo tempo il contrario: va al tiro più volte, con conclusioni strampalate.

Borja Valero 5,5 - Più nascosto del solito. Il metronomo spagnolo della Fiorentina non disputa una buona gara: all'inizio, più a ridosso di Babacar, non libera bene gli spazi, e da arretrato è invece fuori dalla manovra che conta.

Babacar 5 - Preso d'assedio dai tre difensori centrali del Pescara, la partita del senegalese è fortemente negativa. Il centravanti della Fiorentina ha sofferto non poco nel toccare il pallone, senza mai riuscire a gestirlo lucidamente. (dal 96' Salcedo s.v.)