Le pagelle della Juve - La vendetta di Higuain, che errore di Neto!

Risultato finale: Napoli-Juventus 3-2.

Neto 5 - Dopo 12’ sbarra la strada a Callejon che già pregustava il gol con una grande uscita bassa. Compie altri buoni interventi, ma complica la serata della Juventus con un errore colossale che regala il 2-2 al Napoli.

Dani Alves 5,5 - È in ritardo su Insigne al 12’ sulla grande occasione capitata a Callejon. Spesso in ritardo, compie diversi interventi fallosi e si mostra molto nervoso.

Bonucci 6,5 - Insigne prova in più occasioni a saltarlo nel primo tempo, ma il centrale bianconero è sempre puntuale. Non ha grandi colpe nelle reti, sempre presente nel difendere la porta dall’assalto finale del Napoli.

Benatia 5 - Sembra quello più in difficoltà della difesa bianconera, l’errore più palese sull’azione del 3-2 quando si fa saltare da Callejon in maniera davvero banale.

Alex Sandro 6,5 - Una sua chiusura su Callejon a finire primo tempo è da applausi, così come la sgroppata che avvia l’azione che porta alla seconda rete di Higuain.

Rincon 5,5 -Divora il gol alla mezz’ora, mandando alle stelle un rigore in movimento. Ci mette tanto dinamismo, ma commette anche tanti errori. Dal 70’ Pjanic 6 - Entra bene in gara, giostrando alcune situazioni delicate con eleganza.

Khedira 6 - Non gioca la sua miglior partita, ma la sua fisicità risulta sempre importante nelle dinamiche della mediana bianconera.

Cuadrado 6,5 - Si sacrifica molto in difesa, appena ha campo attacca la profondità e fa male al Napoli, come nell’assist per il momentaneo 2-1 bianconero.

Dybala 5,5 - Non è al top fisico e si vede. Prova a mettere la sua qualità a servizio della squadra, ma con troppe interruzione. Unico lampo la bell’apertura per Cuadrado sul secondo gol bianconero. Troppo poco per uno con il suo talento. Dal 75’ Barzagli 6 - Nella bolgia finale mette grande fisicità e contesta ogni pallone aereo a Pavoletti.

Sturaro 5,5 - Ci mette tanta intensità, ma commette tantissimi interventoi fallosi. Non riesce a dare spinta, ma non è quello il suo compito. In copertura soffre le sovrapposizioni tra Callejon ed Hysaj. Dall’85 Lemina sv..

Higuain 7,5 - Con tutto lo stadio contro, Gonzalo trova la doppietta che trascina la Juventus in finale. Velenoso il destro che sorprende Reina nel primo tempo, impetuoso e puntuale il piattone che si infila sotto la traversa ed ammutolisce il San Paolo. Una notte che non dimenticherà facilmente.