Le pagelle della Juve - Mandzukic straripante, Marchisio sfortunato

Juventus-Genoa 4-0

Neto 6 - Serata piuttosto tranquilla per il portiere della Juve, impegnato raramente e sempre attento.

Barzagli 6 - Qualche piccola sbavatura, ma nel complesso una buona prova del difensore, preciso come sempre in marcatura.

Bonucci 7.5 - Il solito tuttofare. Imposta con precisione, si fa vedere in fase offensiva ed è bravo a contenere Simeone. Nella ripresa trova anche la gioia personale con una bella azione solitaria.

Benatia 6.5 - Il Genoa punge poco dalle sue parti, grazie anche al grande lavoro di Asamoah e Mandzukic. Nelle chiusure è impeccabile.

Lichtsteiner 6 - Si sgancia come sempre in proiezione offensiva, dà sempre l'appoggio a Dybala. Corre e lotta fino al 90'.

Marchisio 6.5 - Il suo recupero è fondamentale in questa fase della stagione. Propizia l'autorete di Munoz, è sempre lucido in impostazione, colpisce un incrocio clamoroso. Dall'86' Mandragora s.v..

Khedira 6 - Mette in mostra la solita intelligenza tattica, è sempre al posto giusto nel momento giusto. Dal 69' Rincon 6 - Ordinaria amministrazione per uno degli ex di turno, che recupera diversi palloni.

Asamoah 6.5 - La velocità di Lazovic non gli crea problemi particolari. Gioca un'altra partita di ottimo livello, dimostrando tutta la sua affidabilità. Colpisce un palo nel finale.

Dybala 7.5 - Immarcabile, a tratti devastante. Quando si libera al tiro è un pericolo costante. Segna una rete bellissima, rapidità di esecuzione elevata.

Higuain 7 - Si traveste da trequartista e uomo-assist nel primo tempo, trovando sempre l'inserimento dei compagni di squadra. Il palo gli nega la gioia del gol.

Mandzukic 8 - Solito lavoro sporco e di grande sacrificio, ma anche grande incisività in avanti. Ennesima grande prestazione, condita da una rete bellissima, di prima intenzione. Dall'82' Sturaro s.v..