Le pagelle della Juventus - Cuadrado decisivo, bene Rugani

Risultato finale: Sampdoria-Juventus 0-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buffon 6 - Non è chiamato a grossi interventi ma trasmette sempre sicurezza ai compagni che s’affidano spesso a lui per impostare.

Dani Alves 6 - Buone progressioni sull’out destro, sul suo lato soffre poco ed allora si propone di continuo. Nel finale diventa ala con l’ingresso di Lichtsteiner.

Rugani 6.5 - Schierato al posto di Bonucci non fa rimpiangere il 19 bianconero, attento e lucido in ogni situazione di gioco.

Barzagli 6 - Avvio difficile, qualche errore in impostazione ma poi si rialza e, con grande personalità ed esperienza, concede poco agli avversari.

Asamoah 6 - Ottima prova sull’out mancino, assist perfetto per Cuadrado e nella ripresa è decisivo su Schick con una diagonale tempestiva.

Pjanic 6 - Illumina la manovra con la sua qualità, gioca tanti palloni, sempre a suo agio nel ruolo di regista davanti alla difesa.

Khedira 6 - Fisicità e qualità, si divide tra compiti di copertura ed inserimenti in area avversaria.

Cuadrado 7 - Spacca in due la partita, taglia dall’esterno, anticipa Regini e di testa batte Puggioni: il suo gol è bello ed anche decisivo. Dal 72’ Lemina sv.

Dybala 6 - Buon impatto sul match, qualche dribbling e poi l’infortunio che lo costringe ad uscire dopo meno di mezz’ora. Dal 28’ Pjaca 6 - Parte alle spalle di Higuain, ruolo a lui poco congeniale. Meglio nella ripresa quando si sposta a sinistra ed è autore di qualche dribbling.

Mandzukic 6 - Parte largo a sinistra, conclude il match punta al fianco di Higuain: solita generosità e disponibilità verso i compagni. Sfiora il gol nel primo tempo.

Higuain 6 -Ingaggia un duello personale con Puggioni che gli nega il gol per due volte. Resta a secco ma si fa apprezzare per l’aiuto in copertura, spesso agisce in mediana per farsi dar palla. Dall’85 Lichtsteiner sv.