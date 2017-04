Le pagelle della Juventus - Higuain ago della bilancia, Pjanic insufficiente

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus vince 2-0 contro il Higuain 6 - grazie alla doppietta di Gonzalo Higuain. Ecco le pagelle dei bianconeri:

Neto 6 - Non impeccabile, ma quando viene chiamato in causa non si fa sorprendere.

Lichtsteiner 6.5 - Bene in fase difensiva, quando può spinge e prova il cross. Non rischia nulla, giocando una partita intelligente.

Barzagli 6.5 - Intercetta un paio di verticalizzazioni che potevano far male. La carta d’identità sembra mentire, anche se non gioca molto è sempre in una forma fisica eccezionale.

Rugani 7 - Non sbaglia praticamente un contrasto. Sempre attento, non concede davvero nulla in fase difensiva.

Asamoah 6.5 - Non spinge molto, ma chiude bene di testa e in difesa da una gran mano ai compagni di reparto.

Pjanic 5 - Il bosniaco non gioca un buon primo tempo. Atteggiamento sbagliato, non gioca un gran calcio. Dal 45’ Rincon 5 - Qualche pallone recuperato rispetto a Pjanic, ma non riesce mai ad entrare in partita.

Marchisio 6.5 - Nei primi minuti gioca contratto, con il passare dei minuti non sbaglia un colpo. Qualità e quantità,

Cuadrado 6.5 - Non eccezionale rispetto a tante altre occasioni, ma fa un lavoro sporchissimo in fase difensiva. Poi nel secondo tempo prova più spazio e diventa fondamentale. Dall’ 88' Lemina s.v.

Dybala 6.5 - Non brillante in fase d’attacco, ma si sacrifica moltissimo in entrambe le fasce. Esce per via di un infortunio. Dal 54’ Sturaro 6.5 - Entra benissimo in campo, non sbaglia un colpo. Recupera tantissimi palloni.

Mandzukic 6.5 - A volte sbaglia la scelta della giocata anche per via di decisioni troppo cervellotiche, ma il tutto deriva da un sacrificio in una posizione inizialmente non sua.

Higuain 7.5 - Difficile trovare altri aggettivi. Si inventa situazioni da palloni morti, non dà mai una posizione e detta sempre il passaggio.