Le pagelle della Juventus - Higuain illumina, Dybala sciupa il tris

Risultato finale: Juve-Lazio 2-0

© foto di Federico De Luca

Buffon 6 - Non è chiamato ad un solo intervento degno di nota, attento e sicuro nelle uscite e nei rinvii.

Lichtsteiner 6 - Argina bene Anderson, attacca con continuità ed inaugura l’azione del gol di Dybala col traversone per Mandzukic. Dal 75’ Barzagli sv.

Bonucci 6.5 - Accompagna all’uscita Immobile, non gli concede un solo centimetro, in più sfiora un super gol in spaccata, da attaccante vero.

Chiellini 6 - Pochi problemi per lui, semplicemente ordinaria amministrazione. Con esperienza se la cava sul giovane Lombardi quando chiamato a duellare in velocità.

Asamoah 6.5 - Terzino solo in teoria, spinge tantissimo sulla sinistra, specialmente nel primo tempo, guadagnando spesso il fondo.

Khedira 6 - Ago della bilancia della squadra, riesce a dare equilibrio alla Juve restando basso ed aiutando i compagni nel possesso palla.

Pjanic 6.5 - Gioca da regista atipico al fianco di Khedira, ruolo in cui s’esalta con la sua qualità ma anche facilitato dal pressing timido degli avversari.

Cuadrado 6.5 - Schierato a sorpresa titolare vince il duello sulla fascia con Anderson. Preciso nell’assist ad Higuain per il 2-0.

Dybala 6.5 - Mezzo voto in meno perché fallisce per due volte il tris, ma la rete è una perla con la sua classe apre spazi invitanti per i compagni. Dall’82’ Rincon sv.

Mandzukic 6.5 - Non sorprende più neppure nel ruolo di esterno sinistro. Tanto sacrificio, duttilità tattica e la specialità della casa col colpo di testa per la rete di Dybala.

Higuain 7 - Segna un gol solo apparentemente semplice. Regista offensivo, gioca tanti palloni e disegna assist precisi per i compagni. Esce tra gli applausi. Dall’86’ Pjaca sv.