Le pagelle della Juventus - Mandzukic toglie dai guai, Higuain timbra

Crotone - Juventus 0-2

© foto di www.imagephotoagency.it

Buffon 6 - Sono soltanto due gli interventi che deve compiere l'immortale Gigi: il primo, e più impegnativo, su un colpo di testa di Falcinelli, il secondo invece su un bolide dalla lunga distanza di Capezzi. Per il resto ha guardato il possesso dei suoi.

Dani Alves 6 - Inizio molto sonnacchioso, così come il resto dei suoi compagni, e anzi peggiorato da qualche tocco banale, per un giocatore come lui, sbagliato. Ma è grazie al suo cross che nasce l'azione che sblocca la partita della Juventus. (dal 78' Barzagli s.v.)

Bonucci 6 - Per quest'oggi gli viene chiesto meno lavoro puramente difensivo, ma un maggiore contributo nella fase di impostazione. E con la palla tra i piedi è molto diligente, facendo anche nascere l'azione del vantaggio con una buona apertura a destra.

Rugani 6,5 - Torna nell'undici titolare, e risponde alla chiamata di Allegri con una prestazione solida, specialmente nella prima frazione. Qualsiasi lancio lungo verso Tonev o Falcinelli alla fine verrà invece intercettato da lui. Un buon rientro.

Asamoah 6,5 - Ha più di una fatica nei primi quarantacinque minuti, nei quali fatica ad affondare con continuità sulla fascia sinistra, venendo spesso fermato dall'accoppiata composta da Sampirisi e Rosi, che gli chiudono la corsia. Entra nell'azione del vantaggio con il colpo di testa: mezzo punto.

Rincon 6,5 - Chiamato anche lui finalmente a dimostrare le sue qualità dal primo minuto, non offre sin da subito l'apporto sperato. Nella prima parte di gara è poco preciso, anche se prezioso in fase difensiva. Poi crea i presupposti per il raddoppio di Higuain con un bel servizio.

Khedira 6 - Il possesso bianconero della prima frazione è davvero lento. Il tedesco talvolta cerca di dare l'accelerata, ma quando lo fa non è assistito dalla precisione del suo piede. Svolge un lavoro da sufficienza: niente più, niente meno. (dal 70' Pjanic 6,5 - La traversa gli strozza in gola la possibile esultanza per un super gol al volo. Il bosniaco deve rinviare la festa, ma Allegri può essere felice dell'apporto qualitativo che ha offerto dal suo ingresso.)

Pjaca 6 - Per lui si tratta dell'esordio assoluto in campionato dal primo minuto con i colori bianconeri. Ed infatti nel primo tempo sembra quasi troppo emozionato, tanto da combinare poco e nulla, dopo un inizio di sola voglia. Meglio nella ripresa. (dall' 89' Sturaro s.v.)

Dybala 6 - Inizio in grande spolvero: è l'unico della Juventus che riesce ad accelerare abbastanza puntualmente nel corso del primo tempo. Nella ripresa però, in totale controtendenza con il risultato e l'andamento generale, crea molti meno pericoli in zona offensiva.

Mandzukic 7 - Solito notevole apporto polmonare, di carisma e di muscoli al gioco della Juventus, che però nel primo tempo è tutt'altro che brillante. E anche lui fa poca differenza. Ma poi apre le danze con il tap-in sottomisura, e manda in discesa la sfida.

Higuain 7 - Sembra una di quelle giornate dove Higuain è appannato, spesso letto in anticipo e chiuso da onesti mestieranti del ruolo, ma non fenomeni, senza nulla togliere a Ferrari e Ceccherini. Ma si infiamma per la seconda rete, lasciando Cordaz a sedere.