Le pagelle della Juventus - Un Cuadrado missilistico, Chiellini come un muro

Juventus - Inter

© foto di Federico De Luca

Buffon 6 - L'esperto portiere bianconero non è chiamato a chissà quali parate, ma quando deve intervenire lo fa con la consueta sicurezza. L'incornata di Gagliardini è poco più di un passaggio, ed è attento nelle uscite.

Lichtsteiner 6 - Accompagna spesso e volentieri la manovra bianconera sul lato destro del campo, mancando però spesso e volentieri di precisione quando si tratta di concludere in qualche modo l'azione. Rivedibile a tratti su Perisic nel primo tempo, meglio nella ripresa. (dall' 80' Dani Alves s.v.)

Bonucci 6,5 - Partita molto attenta la sua. Inizialmente balla un po', specialmente su qualche sponda di Icardi non letta meravigliosamente. Ma con il trascorrere dei minuti acquisisce sempre più sicurezza, fino a diventare letteralmente insuperabile.

Chiellini 7 - Un muro. Dalla sua parte non si sfonda, e il messaggio dev'essere arrivato forte e chiaro anche dalle parti di Joao Mario e Candreva. Ci prova anche con qualche sgroppata palla al piede delle sue, ma il suo apporto in fase difensiva è da sottolineare. Ottimo.

Alex Sandro 6,5 - Candreva va in netta difficoltà, e nei suoi cinquanta minuti scarsi di partita perde nettamente il duello contro il laterale sinistro brasiliano dei bianconeri. Si fa apprezzare anche per diverse diagonali difensive. Mette le sue gambe al servizio del collettivo.

Khedira 6,5 - Non si ferma mai. Fa su e giù per tutti e novanta i minuti, correndo sia con la palla che, soprattutto, senza. Il suo apporto muscolare è molto importante in mediana, soprattutto nel finale di partita, dove l'Inter ha tentato comunque un generoso arrembaggio.

Pjanic 6 - Si vede soltanto sporadicamente. Certamente costringe Handanovic a volare con una punizione magistrale sul finire di primo tempo, ma molte delle verticalizzazioni da lui pensate e tentate peccano di precisione. Apporto comunque pienamente sufficiente.

Cuadrado 7 - D'Ambrosio gli tiene botta molto bene per tutta la durata della sfida, preoccupandosi molto di ogni suo movimento. L'unico colpo, che però è di genio, lo tira fuori all'ultimo secondo del primo tempo con un bolide da distanza siderale. Anche nella ripresa è la stessa musica. (dal 71' Marchisio 6 - Buttato dentro da Allegri per riequilibrare la situazione tattica della sua squadra negli ultimi bollenti minuti, gestisce i palloni che tocca con grande lucidità.)

Dybala 6,5 - Il migliore dei bianconeri nella prima frazione di gioco. La Joya danza e dribbla sulla palla come da consuetudine, causando l'ammonizione di Candreva già dopo sette minuti. Utile soprattutto nel rovesciare velocemente la transizione. Esce nel finale. (dall' 85' Rugani s.v.)

Mandzukic 6,5 - Inutile ribadire quanto l'attaccante croato, che ormai pare dovremo chiamare ala sinistra, fornisca un quantitativo spropositato di generosità ogni volta. Murillo nel primo tempo è in costante affanno, mentre nella ripresa il 17 bianconero è utile per il fiato portato in campo.

Higuain 6,5 - Leggermente dietro le quinte nei primi quarantacinque minuti, nei quali non tocca tantissimi palloni. Nella ripresa è tutta un'altra partita: fa il terminale vero e puro, offrendo sia occasioni ghiotte ai compagni, che provandoci lui stesso in prima persona.