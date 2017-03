Le pagelle della Lazio - Immobile implacabile, difesa ok

Bologna-Lazio 0-2

Strakosha 6.5 - Attento nelle rare occasioni in cui viene chiamato in causa, fondamentale con uscite tempestive e precise.

Basta 6 - Aiuta molto Anderson sulla corsia destra e contiene bene uno dei migliori del Bologna, Masina.

Hoedt 6 - Nel primo tempo ha vita piuttosto facile contro Petkovic. Si ripete nella ripresa, annullando anche Destro.

De Vrij 6.5 - Insuperabile nel gioco aereo, la presenza del centrale olandese dà sicurezza a tutto il reparto. Imprescindibile per la retroguardia della Lazio.

Radu 6 - Non fa fatica a contenere Verdi e Dzemaili, che ogni tanto provano ad inserirsi dalle sue parti.

Parolo 6.5 - Solita grande qualità negli inserimenti, sempre con i tempi giusti. Sfiora la rete nel finale, avrebbe meritato la gioia personale.

Biglia 6 - Qualità e sostanza al servizio della squadra, un solo errore, nel primo tempo: Petkovic non sfrutta l'occasione. Esce per un problema muscolare. Dal 54' Murgia 6 - Gioca con grande personalità e sfiora la rete su calcio d'angolo.

Milinkovic-Savic 7 - La difesa del Bologna fa fatica a leggere i suoi movimenti. In fase offensiva, il serbo si traveste da trequarista e si inserisce con grande pericolosità. Si divora una rete nel primo tempo, serve a Immobile l'assist per il raddoppio. Dall'81' Wallace s.v..

Anderson 6.5 - Helander ha difficoltà nel contenerlo, ma il brasiliano non ne approfitta e si divora più volte la rete. Dovrebbe segnare di più, ma è utilissimo. Dal 68' Keita 6 - Partecipa alla festa della Lazio, anche se non ha molte occasioni per incidere.

Immobile 7.5 - Periodo di grande forma dell'attaccante napoletano, ancora a segno dopo le reti contro Udinese e Roma. Una doppietta che certifica anche la bontà del lavoro di Inzaghi.

Lulic 6.5 - Serve a Immobile l'assist per la rete che sblocca il match, gioca in modo molto diligente, soprattutto in fase difensiva.