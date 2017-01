Le pagelle della Lazio - Immobile isolato, male la difesa

Risultato finale: Juve-Lazio 2-0

Marchetti 5.5 - Il tiro di Dybala è potente ma non imprendibile, può nulla sul tap in a due passi di Higuain.

Patrick 5.5 - Perde il duello fisico con Mandzukic ma, nonostante le difficoltà, riesce a contenerlo come può, sovrastato solo in occasione della sponda vincente per Dybala.

Wallace 5 - Non commette grosse sbavature ma non sempre è puntuale in chiusura. Qualche buon intervento sul gioco aereo.

De Vrij 5 - Non bene come tutti colleghi di reparto. Non chiude su Dybala e, soprattutto, lascia liberissimo Higuain in area in occasione del raddoppio.

Radu 5 - Si fa anticipare da Dybala in occasione del primo gol, rimedia un giallo ingenuo dopo un tentativo di dribbling proprio sul’argentino. Nella ripresa più propositivo. Dal 60’ Djordjevic 5.5 - Gettato nella mischia per sfruttare la sua fisicità, si vede pochissimo.

Parolo 5.5 - Soffre il pressing della Juve nei primi minuti, esce alla distanza e, con generosità, prova a rendersi utile anche in zona offensiva coi classici inserimenti.

Biglia 5 - Guida il centrocampo ma commette l’errore di schiacciarsi troppo offrendo campo alla Juve. La sua prova dura appena un’ora. Dal 60’ Lukaku 5.5 - Si posiziona a sinistra ma resta molto basso.

Milinkovic Savic 6 - Tra i più propositivi in zona offensiva, tocca tanti palloni sbagliandone pochissimi e si fa sentire in area avversaria sfruttando i suoi centimetri.

Lombardi 5.5 - Si sistema a destra, da una mano ai centrocampisti e, con personalità, prova ad ingaggiare qualche duello in velocità. Nel complesso, però, non incide. Dal 66’ Murgia sv.

Felipe Anderson 5 - Parte largo a sinistra ma non si accende quasi mai ed in fase difensiva è troppo leggero su Cuadrado. Diversi errori tecnici, specialmente nella ripresa.

Immobile 6 - Fa tanto movimento, anche sulle corsie esterne, ma spesso si ritrova isolato nella morsa degli esperti difensori avversari.