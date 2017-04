Le pagelle della Lazio - Luis Alberto pesca il jolly, male la difesa

Risultato finale: Genoa-Lazio 2-2

Strakosha 6 - Qualche indecisione, soprattutto in occasione del gol di Pandev, ma guadagna comunque la sufficienza con un paio di parate che evitano un passivo più pesante.

Basta 5.5 - Si fa superare in maniera ingenua da Palladino, dal cui cross scaturisce la rete del vantaggio. In generale sulla fascia va molto in affanno nel primo tempo, meglio nella ripresa.

Hoedt 5.5 - Colpevole in occasione della rete di Simeone che porta in vantaggio il Genoa. Con il passare dei minuti riesce a prendere le misure all’argentino, pur senza riuscire mai davvero ad arginarlo.

De Vrij 5.5 - Torna a giocare titolare e sembra quello di un tempo, ma nella ripresa si perde malissimo Pandev in occasione del 2-2. Un errore che pesa come un macigno.

Radu 6 - Gara senza infamia né lode, finché resta in campo prova a fare il suo senza strafare. Poche spinte sulla fascia, dove viene anche poco supportato. Dal 72’ Lukaku s.v.

Parolo 6 - Fa tanto lavoro sporco e meriterebbe anche un calcio di rigore per fallo su Burdisso. In avanti, per il resto, si vede poco, ma fa valere il suo peso specifico sempre. Dall’81’ Alberto 7 - Viene buttato nella mischia senza pretese, invece tira fuori dal cilindro un gol clamoroso.

Biglia 6.5 - Marcato quasi a uomo da Rigoni, fa fatica a rendersi realmente pericoloso e a produrre gioco. Si vede con un tiro dalla distanza e in occasione del rigore, prima sbagliato e poi segnato.

Milinkovic-Savic 5.5 - Appare poco lucido e troppo prevedibile, soprattutto negli ultimi 20 metri. Non mancano le buone iniziative, ma la precisione oggi non c’è.

Anderson 5 - Solita prova alla vorrei ma non posso. Gioca troppo da solo, cerca poco lo scambio con i compagni e si accende troppo a intermittenza. Inevitabile la sostituzione. Dal 67’ Lombardi 5.5 - Dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo si divora il gol che poteva significare 2-1.

Immobile 5.5 - Grande ex di questa sfida, appare abbastanza intimidito e non riesce a farsi vedere con continuità, ben controllato dai centrali avversari. Quando riesce a liberarsi trova davanti a sé un grande Lamanna.

Keita 6.5 - Il gol manca, non la volontà. CI mette tanto impegno, creando tanto per sé e per i compagni. Nella ripresa forse poteva starci un calcio di rigore su di lui per fallo di Laxalt.