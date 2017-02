Le pagelle della Lazio - Lulic tuttofare, Keita cambia la partita

Empoli-Lazio 1-2

© foto di Federico Gaetano

Strakosha 6 - Esente da colpe sul gol spettacolare di Krunic, non viene tanto impegnato nel corso del match. Quasi inoperoso.

Basta 6,5 - La fascia destra della Lazio funziona bene anche grazie alle sue sovrapposizioni. Ottimo l'asse con Milinkovic-Savic e Felipe Anderson. Dall'86' Bastos s.v.

Wallace 6 - Schierato a sorpresa al posto di de Vrij, fa la sua partita senza alcuna sbavatura. Gara semplice per lui.

Hoedt 6,5 - Un paio di chiusure importanti, segue sempre bene gli uomini. Importante anche il suo apporto sui calci piazzati.

Radu 6 - Non eccelle, ma il suo lo fa senza problemi. A tratti spinge anche il giusto, ma tecnicamente non è impeccabile. Dal 78' Djordjevic s.v.

Parolo 6,5 - Sfiora il gol nel primo tempo, con un gran bel tiro di sinistro di prima intenzione. Gioca bene a centrocampo, dà supporto in entrambe le fasi. I suoi inserimenti sono sempre insidiosi.

Biglia 6,5 - Qualità e quantità a centrocampo. L'impostazione c'è sempre, ad ogni partita, ma oggi di lui sorprende la voglia di recuperare palloni, di rincorrere gli avversari.

Milinkovic-Savic 6 - Schierato nonostante non fosse al 100% della condizione, non delude Simone Inzaghi. Solito lavoro da torre, dà assist-man e anche da finalizzatore qualche volta. Sufficiente. Dal 57' Keita 7,5 - Entra lui e cambia la partita. Tanti strappi sulla sinistra, mette in difficoltà Laurini più volte. Prima ci va vicino, poi il gol lo trova, con un po' di fortuna pure. La sua verve è decisiva.

Felipe Anderson 6 - Siamo abituati ad un Anderson entusiasmante, oggi invece si accende soltanto ad intermittenza. Qualche buona accelerazione, ma raramente trova una giocata importante. Riesce a mettere comunque lo zampino sul secondo gol.

Immobile 7,5 - Il migliore in campo, come accade spesso. Nel primo tempo si crea almeno tre palle gol, sa sempre qual è la maniera migliore per concludere. E nella ripresa trova il tredicesimo centro in campionato, prendendo bene posizione su Bellusci.

Lulic 7 - Comincia da ala e fa bene. Prosegue da interno di centrocampo e fa bene. Conclude il match da terzino e fa bene. Insomma, un tuttofare. Un ottimo tuttofare.