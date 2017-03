Le pagelle della Lazio - Radu il migliore, stecca l'attacco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Strakosha 6 - Quasi mai impegnato, viene graziato dall’imprecisione dei calciatori del Cagliari.

Basta 5.5 - Non particolarmente incisivo questo pomeriggio, naviga nella mediocrità fino alla sostituzione. Dall’80’ Patric SV.

De Vrij 6 - Non ha gran da fare, ma è sempre vigile quando il Cagliari prova a distendersi sul suo lato.

Hoedt 5.5 - Viene graziato dal liscio di Farias a pochi minuti dal termine. La sua marcatura troppo blanda stava per costare cara alla sua squadra.

Radu 6.5 - Si propone diverse volte in avanti fornendo discreti palloni agli attaccanti, che però sciupano puntualmente le opportunità a disposizione. Dal 67’ Djordjevic 5.5 - Non incide come vorrebbe.

Parolo 5.5 - Solito lavoro a metà campo con compiti in entrambe le fasi di gioco, non trova però il guizzo per sbloccare il match.

Biglia 5.5 - Ritmi troppo compassati in fase d’impostazione, la manovra ne risente.

Lulic 5.5 - Trova poco spazio per inserirsi in area di rigore avversaria e si fa spesso chiudere dai raddoppi di marcatura del Cagliari.

Felipe Anderson 5 - Decisamente in giornata no. Sciupa la miglior occasione della Lazio su assist di Radu.

Immobile 5 - L’ariete biancoceleste non è in giornata. La grinta è quella di sempre, ma manca la giusta dose di precisione per trafiggere Rafael.

Keita 5 - Praticamente mai pericoloso, dal suo lato la Lazio quasi rinuncia ad attaccare. Ha un paio di occasioni davvero invitanti ma perde l’attimo e le spreca. Dal 71’ Luis Alberto 5.5 - Qualche timido acuto e poco altro.