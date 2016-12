Le pagelle della Pro Vercelli - Mustacchio indomito, attacco in ombra

Risultato finale: Brescia-Pro Vercelli 2-1

Provedel 6 - Si mostra attento e sicuro tra i pali, non può nulla sulle conclusioni di Caracciolo.

Berra 6 - Nel primo tempo qualche grattacapo, meglio nella ripresa.

Bani 6 - Gioca un match accorto anche se non è sempre pulito negli interventi. Rude, ma efficace.

Luperto 6 - Si integra bene con il compagno di reparto. Contiene bene Bonazzoli

Eguelfi 6 - Esordio dal 1', gioca una gara più che dignitosa, ma si fa beffare da Caracciolo.

Mustacchio 6.5 - Il migliore dei suoi, non solo per i gol, ma anche per i continui tagli e movimenti sulla fascia.

Castiglia 5.5 - Uno dei più intraprendenti. Fa ammonire due giocatori avversari, prova a farsi vedere in fase offensiva. Nel finale però commette un'ingenuità su Torregrossa. dal 88' Paolini s.v.

Palazzi 6 - Buona copertura dello spazio e rilancio dell'azione, ma non basta.

Emmanuello 6 - Match senza infamia e senza lode. Poteva far di più sulla fascia, si limita al compitino. dal 56' Ebagua 6 - Un palo clamoroso e tanto movimento.

Morra 5.5 - Si sacrifica molto e non riesce a essere lucido al momento di concludere.

La Mantia 5.5 - Lotta su ogni pallone, ma spreca anche come a inizio gara. dal 56' Baldini 6 - Entra bene in gara, ma non trova il guizzo giusto.