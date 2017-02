Le pagelle della Real Sociedad - Vela decisivo, Rulli esaltante

real Sociedad-Osasuna 3-2

Rulli 7 Almeno due parate da Superman: sullo 0-0 su Kodro e sul 3-2 su tiro velenoso di Romero. Esaltante.

Odriozola 5,5 Spinge poco e soffre parecchio al cospetto di Kodro e Riviere: non la migliore recita della carriera.

Elustondo 5,5 Gli attaccanti dell'Ossauna hanno creato sin troppe difficoltà alla difesa basca.

Navas 6 La prova non è esattamente delle migliori, ma il gol del momentaneo 1-1 è di fondamentale importanza nella storia del match.

Berriche 6 Si dedica solo alla fase difensiva, lasciando ad altri l'iniziativa offensiva. Allo stesso modo però, riesce ad offrire adeguata copertura ai compagni.

Prieto 5,5 Una prova non eccezionale. Gira parecchio a largo dal vivo dell'azione e non riescev ad offrire palloni giocabili ai compagni d'attacco. ( dal 90' Canales sv )

Illaramendi 6 Un pomeriggio non certo semplice. Sfiora il gol in avvio, poi deve pensare solo a coprire la difesa e a limitare gli scatenati assalti degli avversari.

Granero 5 Abulico. Non riesce affatto a creare pericoli alla difesa dell'Osasuna e non è quasi mai nel vivo del gioco. ( dal 56' Zurutuza sv )

Vela 6,5 Il secondo gol cancella qualsiasi battuta a vuoto nel corso della serata. Molto spesso, la differenza la sia fa in due secondi: Vela è il man of the match. ( dal 77' Juanmi 6,5 Che impatto! Ci mette 5 secondi per segnare e per poco non propizia il poker basco.)

Willian Josè 6 Anche lui non gioca la gara più bella della sua carriera. Gira stranamente a largo dall'area avversaria, si muove molto, ma senza rendersi pericoloso.

Oyarzabal 6 La sua presenza è fondamentale. Quando la Real è sotto, solo le sue iniziative fanno sperare i tifosi. Asseconda Vela nella circostanza del gol del definitivo sorpasso.