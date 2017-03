Le pagelle della Sampdoria - Quagliarella ispirato, Muriel non punge

Risultato finale: Sampdoria-Juventus 0-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Puggioni 6.5 - Può nulla sulla rete di Cuadrado, evita il raddoppio compiendo due grandi parate su Higuain da posizione ravvicinata.

Sala 5.5 - Asamoah sfonda dal suo lato in occasione del gol. Si propone di continuo sulla destra ma risulta spesso impreciso nell’ultimo passaggio.

Silvestre 6 - Higuain staziona distante dalla porta ma quando s’avvicina fatica ad arginarlo. Nel complesso non commette sbavature.

Skriniar 6 - Buona intesa col reparto, concentrato fino alla fine, concede poco agli avversari.

Regini 5.5 - Presidia il lato sinistro, prova anche a proporsi oltre la metà campo ma ha sulla coscienza la disattenzione in marcatura sul gol di Cuadrado.

Barreto 6 - Prova a proporsi in avanti, ricama il gioco e, nel complesso, non demerita.

Torreira 6 - In mediana imposta con qualità ma si fa anche sentire in fase passiva provando a far pressione sui portatori di palla avversari. Dal 62’ Praet 6.5 - Ottimo impatto sul match, sulla destra guadagna spesso il fondo e crea diversi pericolo in mezzora.

Linetty 6 - Dinamismo e qualità a centrocampo, dopo pochi minuti innesca Quagliarella, diverse buone giocate.

Fernandes 5.5 - Gioca tra le linee, prova qualche filtrante per le punte ma non lascia quasi mai il segno. Dal 53’ Schick sv. Stavolta non lascia il segno, pochi palloni toccati e poi un infortunio che lo costringe ad uscire dopo venti minuti. Dal 76’ Djuricic sv.

Muriel 5 - Meno mobile e pimpante del solito, si vede poche volte, non riesce a pungere e non s’intende coi compagni di reparto.

Quagliarella 6.5 - Crea diversi pericoli, sfiora per due volte l’eurogol in rovesciata e lavora tanto per i compagni. Avrebbe meritato il gol.