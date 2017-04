Le pagelle della Sampdoria - Schick-Quagliarella ok, sfortuna Praet

Sassuolo-Sampdoria 2-1

Viviano 6 Anche lui non ha grosso lavoro da svolgere, sui due gol subiti non può nulla.

Bereszynski 5 Spesso in imbarazzo e sofferenza. In particolare al cospetto di Peluso nel primo tempo e nella ripresa si fa beffare anche lui dal salto di Acerbi sul gol del definitivo sorpasso neroverde.

Silvestre 6 Deve coprire qualche buco nella sua zona di competenza, ispira la deviazione di Schick sul gol del momentaneo vantaggio e non riesce a chiudere sui Acerbi sul 2-1 avversario.

Skriniar 5,5 In difesa sbaglia qualcosa di troppo, rischiando parecchio su una serie di disimpegni ed è clamoroso il suo errore sotto porta nel finale, che poteva valere il 2-2.

Regini 6 In difesa sbaglia poco, tante letture importanti, mentre davanti spinge con una certa discontinuità, pur avendo un piede molto sensibile.

Barreto 6 Non era al meglio e lo si è notato. Non riesce a dare il cambio di passo alla mediana blucerchiata, pur risultando efficace in fase di pressing e di movimenti senza palla. ( dal 69' Djuricic sv )

Torreira 5,5 Ha qualità e possibilità per spezzare in due la gara, dispensa qualche pallone da crack, ma non è continuo nella sua prestazione, sopratutto quando la squadra deve recuperare il punteggio.

Praet 6 Sfortunato. Lo ferma un colpo fortuito al capo di Lirola, nonostante un primo tempo di grande sostanza e corsa. Si rifarà di certo... ( dal 45' Linetty sv )

Fernandes 5 Poco nel vivo del gioco, tocca pochissimi palloni e gira praticamente a largo da dove cammina la sfera. ( dal 59' Alvarez 5,5 Non riesce ad imprimere il cambio di passo alla sua squadra.)

Quagliarella 6 Si sbatte e cerca in tutti i modi a fare male alla retroguardia neroverde. Ma gli mancano le occasioni per fare male.

Schick 6 Un gol sfiorato e un gol segnato, pur con tanta tanta buona sorte. Però c'è, si muove bene, tiene bene le distanze con Quagliarella e la sua crescita è sotto gli occhi.