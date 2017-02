Le pagelle della Samp - Viviano decisivo, l'ingresso di Djuricic cambia la gara

Risultato finale: Milan-Sampdoria 0-1

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Viviano 7.5 - Para di tutto e di più, mantenendo la porta inviolata e regalando altri tre punti alla sua squadra. Un rientro importante e decisivo, come il doppio intervento nel finale su Lapadula e Abate. Insuperabile.

Bereszynski 6.5 - Lotta ad armi pari con Deulofeu, il quale è sempre costretto ad accentrarsi per provare ad essere pericoloso. L'impressione è che Giampaolo abbia tra le mani un grande terzino.

Silvestre 6.5 - Alterna grandi chiusure a pasticci evitabili, come quando rischia di mettere Bacca a tu per tu con Viviano, o quando spinge in area l'attaccante colombiano a palla lontana. Nel complesso la prova è sufficiente.

Skriniar 6.5 - Attento, sicuro, determinato. Non lascia metri a Bacca ed è autore di un paio di ottimi interventi. Partita priva di sbavature.

Regini 5.5 - Forse per lui oggi c'era il compito più difficile, cioè quello di arginare Suso. Nei primi venti minuti ci riesce alla grande, poi lo spagnolo diventa incontenibile e lo mette in difficoltà.

Torreira 6 - Corre senza mai tirare il fiato, tiene sotto controllo Bertolacci e, quando può, lo limita nei movimenti. Inoltre dà sempre il via alle ripartenze dei suoi. Prezioso.

Linetty 6.5 - Giampaolo lo butta nella mischia a pochi minuti dal calcio d'inizio, complice il forfait di Barreto. Lui risponde presente e sfodera una buona prestazione. Nel primo tempo sfiora anche il gol del possibile 0-1.

Praet 6 - Perde qualche pallone di troppo in mezzo al campo, ma la sua presenza in mezzo al campo è fondamentale. Tanto lavoro sporco e grande qualità.

Fernandes 5.5 - Sosa praticamente lo annulla dalla gara: il numero dieci blucerchiato si nasconde tra le linee e non riesce a prendere per mano la squadra. Dal 53' Djuricic 7 - Il suo ingresso in campo cambia la partita: strappi pericolosi, ripartenze rapide e conquista un gran numero di falli nella metà campo avversaria.

Quagliarella 6 - La sua prestazione non sarebbe sufficiente, ma i veri campioni risolvono le partite anche con dei lampi: di esperienza si fa stendere in area da Paletta e regala a Muriel il rigore dei tre punti. Dal 71' Schick 6 - Nel finale lavora bene con i compagni a protezione del risultato.

Muriel 6.5 - Pronti-via e prende una botta che lo fa entrare in partita con ritardo. Nella ripresa mette in affanno la difesa avversaria e trasforma il rigore che regala altri tre punti preziosi alla sua squadra. Dall'80' Alvarez s.v.