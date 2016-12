Le pagelle della Ternana - Male i terzini, attacco inconsistente

Spal-Ternana 4-0

© foto di Federico Gaetano

Aresti 5.5 - Ha responsabilità solo sul terzo gol dei padroni di casa. Per il resto para quello che può.

Meccariello 5 - Quando Beghetto spinge è davvero immarcabile. Il terzino soffre tremendamente l'avversario e non riesce mai a contenerlo.

Valjent 5.5 - Ci mette una pezza in più di un'occasione, ma si lascia sorprendere troppo facilmente nella prima mezzora dai movimenti delle due punte.

Masi 5 - Zigoni e Antenucci giocano un match praticamente perfetto, non riesce mai a chiudere i varchi.

Germoni 5 - Se Meccariello palesa grandi limiti contro un cliente difficile, al terzino sinistro va anche peggio, perché Lazzari è davvero devastante sulla sua corsia di competenza. Dall'85' Sernicola s.v..

Defendi 5.5 - Prova a trascinare la squadra nel momento più difficile e nel finale di primo tempo si dà molto da fare insieme a Falletti, senza però incidere più di tanto.

Palumbo 5 - Il centrocampo della Spal domina per oltre un'ora. Viene travolto dalla carica agonistica di Schiattarella e soci. Dal 65' Surraco 5.5 - Qualche spunto interessante, ma il punteggio è già compromesso al suo ingresso.

Petriccione 5 - Nessuna giocata degna di nota per il talentuoso centrocampista, in grande affanno sugli avversari in condizione fisica straripante.

Falletti 5.5 - Si muove lungo tutta la trequarti in cerca di palloni giocabili. Ne gestisce pochi, quasi tutti nel primo tempo, ma non ha aiuto dagli attaccanti.

Dugandzic 5 - Prestazione da dimenticare per il centravanti, schierato al posto di un acciaccato Avenatti. Nessun pericolo creato. Dal 46' Avenatti 5.5 - Il suo ingresso non rivitalizza la Ternana, ma si rende pericoloso in un paio di occasioni dopo il terzo gol della Spal.

Palombi 6 - L'unico a provarci e a dare fastidio alla difesa di casa. Non è fortunato nelle conclusioni, ma ha il merito di non mollare.