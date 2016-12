Le pagelle dello Spezia - Male gli attaccanti

Pisa Spezia 0-0

Chichizola 6 - All'Arena Garibaldi, al pari del collega di reparto, è spettatore non pagante. Non viene mai chiamato in causa, passa una vigilia di Natale tranquilla.

De Col 6 - Insieme a Piccolo forma una buona catena di destra, non disegna l'inserimento ed è bravo quando c'è da difendere.

Terzi 6,5 - Se nel Pisa eccelle Del Fabro, nello Spezia c'è Terzi. La sua esperienza serve in queste partite, sbraccia contro Eusepi e Cani ed ha sempre la meglio.

Valentini N. 6 - Strappa la sufficienza vista la sua partita lineare, ma nel finale rischia di commettere un errore colossale quando Eusepi lo buca da dietro.

Migliore 6 - Ha la migliore occasione dell'incontro con una botta dalla distanza che sfiora l'incrocio dei pali, ma sbaglia troppi cross quando arriva sul fondo.

Pulzetti 6 - Partita senza infamia e senza lode, cerca di dettare i tempi e non commette grosse sbavature. Uno dei pochi tiri dell'incontro è suo. dal 70' Deiola S.V.-

Signorelli 5,5 - Di Carlo lo lancia in un match delicato, lui fatica fin troppo contro un Pisa che non punge. Poche idee in mezzo al campo, il giallo nel primo tempo lo frena. dal 67' Maggiore 6 - Rispetto a Signorelli da maggiore qualità al centrocampo spezzino, gioca un buon spezzone di gara.

Vignali 5,5 - Il lavoro sporco in mezzo al campo spetta a lui. Recupera tanti palloni, ma appena il Pisa accenna una minima accelerazione va in difficoltà.

Piccolo A. 6 - Fatica a trovare la conclusione in porta, ma è senza dubbio il più attivo dei tre d'attacco. Prova sempre a regalare palloni giocabili.

Granoche 5,5 - Reduce dalla doppietta contro il Perugia ci si aspettava una prestazione di spessore da parte del Diablo, ma fatica a creare chance.

Piu 5 - L'attaccante classe 1996 soffre la pressione di una partita importante come il derby, non si rende mai pericoloso negli ultimi 20 metri. dal 84' Baez S.V.-