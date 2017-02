Le pagelle dello United - Fulmine Mkhitaryan, Ibra manda ko Ranieri

Risultato finale: Leicester City-Manchester United 0-3

De Gea 6 - In novanta e passa minuti si esibisce in una sola parata plastica con cui afferra le velleità di riaprire il match da parte di Ndidi al tramonto di primo tempo.

Valencia 7 - Il mismatch con Fuchs è di quelli al limite dell'illegale stasera. Lo si nota in più occasioni, soprattutto nella circostanza in cui l'ecuadoriano si fa beffe dell'austriaco e poi regala un bon bon a Ibra per il 2-0.

Smalling 6.5 - Dietro guida la linea senza patemi, in attacco è decisivo quando tiene vivo di testa il pallone che poi diventerà buono per il contropiede di Mkhitaryan.

Bailly 6.5 - All 22' mette una pezza grande così rimontando di gran carriera Musa che stava armando il sinistro per colpire al cuore De Gea. Provvidenziale.

Rojo 6 - Quando c'è lui nei paraggi, Mahrez gira al largo senza poter graffiare. Dal 46' Blind 6 - Presidia senza ansia la sua zona di competenza, anche perché non fa tempo ad entrare in campo che il risultato si accomoda su un confortante 3-0.

Herrera 5.5 - L'ex Bilbao è insolitamente impreciso e deconcentrato. Sbaglia troppi appoggi, come quando innesca la ripartenza quasi letale di Musa.

Pogba 5.5 - Rallenta anziché accelerare la trasmissione di palla dal centrocampo all'attacco. In più si perde nei soliti giochetti deleteri.

Mkhitaryan 7 - Ha il merito di spaccare in due la partita con astuzia e prontezza, sverniciando Huth in velocità, per poi impallinare Schmeichel nel face to face.

Mata 5.5 - Nella prima frazione è irriconoscibile a tal punto da ricorrere ad un tackle killer (da rosso) per fermare Vardy dopo aver perso palla banalmente. Si redime parzialmente con il gol della sicurezza. Dal 77' Fellaini 6 Fa valere i suoi centimetri nello sterile bombardamento di cross degli avversari negli ultimi minuti di gara.

Rashford 6.5 - La produzione offensiva dello United prima dell'uno-due di pugilistica precisione che manda ko le Foxes è di sua giurisdizione. Dà sempre la sensazione possa succedere qualcosa di buono quando ha la palla tra i piedi. Dall'83' Young sv .

Ibrahimovic 6.5 - E' lui ad assestare il montante che manda al tappeto l'avversario: il suo interno destro preciso è un colpo da ko per Ranieri.