Le pagelle dello United - Herrera uomo ombra, Rashford fa l'Ibra. Bailly muro

Risultato finale: Manchester United-Chelsea 2-0

© foto di imago sportfotodienst

De Gea 6 - Il tridente Hazard-Costa-Pedro produce la miseria di zero tiri nello specchio della porta nell'arco di 90 e passa minuti. Allo spagnolo non resta che restare in campo per onor di firma e godersi lo spettacolo.

Valencia 6.5 - Limita strategicamente le sue proverbiali sfuriate sulla fascia per rimanere in posizione nella zona in cui imperversa Hazard. E ci riesce in tutto e per tutto.

Bailly 7 - Duello senza esclusione di colpi con Diego Costa, che tanto per gradire quasi lo manda all'ospedale spedendolo contro il palo nel loro primo corpo a corpo. L'ivoriano si alza, non fa una grinza e decide di battere su tutta la linea il diretto avversario con l'arma dell'eleganza.

Rojo 6.5 - Con il compagno di reparto si divide democraticamente la marcatura di Diego Costa, sfiancato dal fatto di giocare in inferiorità numerica.

Darmian 6 - Aggressivo in fase difensiva, dove gioca spesso di anticipo per non dare la possibilità a Pedro di prendergli tempo.

Fellaini 6.5 - Più che una partita, una lotta nel fango quella studiata da Mou. E il belga, che non passa alla storia per essere un fine palleggiatore, ci sguazza.

Herrera 8 - Ander, l'uomo ombra, segue Hazard in ogni zona dello stadio, tanto che potrebbe aver sbagliato pure spogliatoio pur di non perderne le tracce. In più, particolare non di seconda importanza, mette lì in assist al raggio laser per l'1-0 di Rashford e poi uccide la partita con il gol del raddoppio.

Pogba 6 - Il francese capisce da solo abbastanza in fretta che i ricami servono a poco in una gara così maschia. Si cala, non senza difficoltà, nella parte e riesce anche a sacrificarsi: leggere il recupero su Costa al 22'.

Lingard 6.5 - Il manifesto programmatico della gara dello United lo scrive lui al 6': leggerezza di David Luiz e scippo del pallone di pura voglia che produce una chance per Rashford. Al 52' sfiora l'apoteosi mandando alto il 3-0. Dal 60' Carrick 6.5 E' la contromossa tattica studiata da Mourinho non appena Conte decide di schierare Fabregas. Idea azzeccata perché l'inglese è puro fosforo per un centrocampo che per qualche minuto era andato in inferiorità numerica.

Rashford 8 - Approfittando del riposo del guerriero Ibrahimovic, il predestinato attaccante inglese si mette sulle spalle l'attacco dello United con una spensieratezza matura che lo porta a segnare il gol del vantaggio che indirizza la gara su binari favorevoli per Mourinho. Dall'82' Ibrahimovic sv.

Young 7 - Corre, pressa e crea. Dalla sua percussione incontenibile nasce la carambola che porta al gol di Herrera. Dal 93' Fosu-Mensah sv.