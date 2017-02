Le partite di oggi: il programma di venerdì 3 febbraio

© foto di Federico Gaetano

Ligue 1 (FRA)

20:45 Metz - Marsiglia

Bundesliga (GER)

20:30 Amburgo - Leverkusen

Serie B (ITA)

20:30 Verona - Benevento

Eredivisie (OLA)

20:00 Den Haag - Vitesse

Primeira Liga (POR)

21:30 Ferreira - Guimaraes

LaLiga (SPA)

20:45 La Coruna - Betis

Amichevoli Club

12:00 Aalesund (Nor) - Kristiansund (Nor)

12:00 Krasnodar (Rus) - Videoton (Hun)

12:00 Lok. Plovdiv (Bul) - FK Rostov (Rus)

12:00 Yaroslavl (Rus) - Tomsk (Rus)

13:00 Silkeborg (Den) - Lyngby (Den)

14:00 Östers (Swe) - Falkenbergs (Swe)

14:30 Rapid Vienna (Aut) - Bohemians 1905 (Cze)

14:30 Vasas (Hun) - Mlada Boleslav (Cze)

15:00 Haladas (Hun) - Austria Vienna (Aut)

15:00 Nordsjaelland (Den) - Legia (Pol)

16:30 Elfsborg (Swe) - Halmstad (Swe)

18:00 Rinviata Hacken (Swe) - Brondby (Den)

18:00 Sparta Praga (Cze) - Zenit Petersburg (Rus)

18:00 Viking (Nor) - Brodd (Nor)