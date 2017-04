Le probabili formazioni di Cagliari-Chievo - Rastelli si affida a Borriello

Fischio d'inizio oggi alle 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Scontro quasi ininfluente per la classifica, quello tra Cagliari ed il Chievo è un match che dall’alto tasso di serenità. Entrambe le squadre scenderanno in campo con la consapevolezza di avere una posizione di classifica assolutamente tranquilla, e potendo quindi prova a giocare senza pressioni. Chievo che, bisogna dirlo, arriva addirittura da tre sconfitte consecutive, ultima contro la Juventus di Allegri. Di contro c’è ‘si’ un Cagliar che ha perso l’ultima uscita contro il Torino, ma nelle due partite precedenti alla sfida contro i granata, i ragazzi di Rastelli hanno conquistato quattro punti contro Empoli e Lazio.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - "Per noi è una partita importante: ci sono tre punti in palio e la voglia di riscatto dopo domenica scorsa. Siamo sempre sotto esame, non possiamo permetterci di abbassare la guardia: non è affatto una partita inutile”, queste la parole dell’allenatore Massimo Rastelli in conferenza stampa. Marco Borriello proverà a incrementare il suo bottino di reti in stagione, alla caccia del suo record personale in Serie A, distante cinque reti. Nei sardi squalificato Pisacane, al suo posto uno tra Salamon e Capuano. Nel tridente del 4-3-1-2 ci sarà Joao Pedro sulla trequarti, Sau a completare l’attacco insieme a Borriello.

COME ARRIVA IL CHIEVO - “Sarà una partita insidiosa, ma andremo a Cagliari per cancellare un momento negativo, anche se sotto il profilo della prestazione ho visto una svolta già a Torino. Stiamo facendo cose straordinarie, non bisogna darlo per scontato”, queste le parole di Rolando Maran in conferenza stampa. L’allenatore dovrà fare i conti con le assenze di Frey, Gamberini, Gobbi, Sardo, Sorrentino, Inglese e Rigoni, e per questo la sua formazione ha varie incognite. Il modulo che dovrebbe scendere in campo è il 4-3-1-2 con Pellissier e Meggiorini che dovrebbero comporre il duo d’attacco, con De Guzman sulla trequarti. In difesa Cesar e Dainelli coppia centrale.

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Isla, Capuano, Bruno Alves, Murru; Ionita, Tachtsitis, Padoin; Joao Pedro; Borriello, Sau. Allenatore: Massimo Rastelli

Chievo Verona (4-3-1-2): Seculin; Cacciatore, Dainelli, Cesar, Izco; Castro, Radovanivic, Hetemaj; De Guzman; Pellissier, Meggiorini. Allenatore: Rolando Maran