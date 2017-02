Le probabili formazioni di Empoli-Torino - El Kaddouri dal 1

Segui Empoli-Torino su TMW: domenica dalle ore 15 live testuale, pagelle e dichiarazioni post-partita!

Empoli e Torino cercano riscatto dopo l'ultima giornata negativa. Le due squadre si affrontano allo stadio "Castellani", in una gara valevole per la 24/a giornata di Serie A. I toscani sono reduci dalla brutta sconfitta contro il Crotone, i piemontesi, invece, hanno raccolto solo due punti in tre gare. In casa l'Empoli è imbattuto contro il Torino in Serie A: due vittorie inframezzate da cinque pareggi consecutivi. In generale, la squadra toscana è imbattuta contro quella piemontese in Serie A dal dicembre 2006: da allora i ragazzi di Martusciello hanno vinto quattro sfide pareggiandone altrettante, concedendo in totale una sola rete per quelli diretti da Mihajlovic. L’Empoli ha vinto tutte le ultime tre gare casalinghe in campionato, senza subire alcun gol: gli azzurri non arrivano a quattro successi interni di fila in Serie A da febbraio 2007.Il Torino ha vinto appena una volta nelle ultime otto giornate di campionato, perdendo quattro partite in questo parziale. L’Empoli è la squadra che ha tenuto più volte la porta inviolata in questa Serie A, 10. Dall’altra parte il Torino viene da due trasferte in cui non ha segnato alcun gol, ma non arriva a tre da aprile 2009. Levan Mchedlidze ha segnato cinque gol nelle ultime sei presenze in Serie A, tanti quanti ne aveva siglati nelle precedenti 54. L'arbitro dell'incontro è Di Bello della sezione di Brindisi. Calcio d'inizio domenica alle ore 15.00.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Senza Saponara, ceduto all'Empoli, ma con El Kaddouri, desidoroso di riscatto dopo l'avventura a Napoli. Sarà 4-3-1-2 con Skorupski in porta, Laurini, Bellusci, Costa e Pasqual in difesa. Krunic, Dioussé e Croce in mediana. El Kaddouri sulla trequarti con Marilungo e Mchedlidze in attacco. Così il tecnico in conferenza stampa: "In settimana ho visto cose positive, mentre prima eravamo andati dietro al chiacchiericcio. Tra chi diceva che eravamo già salvi, tra il mercato e la cessione di Saponara, ma anche la trattativa per El Kaddouri, ci siamo distratti e abbiamo perso male a Crotone. Mi dispiace soprattutto per i nostri tifosi che sono venuti fin laggiù per vederci". Su El Kaddouri e i nuovi arrivati il tecnico spiega che "le impressioni sono buone. Dopo l'addio di Riccardo serviva un innesto e la società me l'ha messo a disposizione. Pucciarelli si è sacrificato, ma è una punta e deve fare la punta, lo ringrazio per la disponibilità che mi ha dato".

COME ARRIVA IL TORINO - Tridente confermato per Mihajlovic. In porta Hart, De Silvestri e Barreca agiranno come terzini, coppia di centrali difensivi formata da Moretti e Castan. In mediana, Valdifiori regista con Benassi e Baselli (ma attenzione a Obi che ha recuperato dal fastidio fisico) ai lati. Tridente formato da Iago Falque, Belotti e Ljajic. Così il tecnico dei granata in conferenza stampa: "Non c'è mai nulla di semplice. L'Empoli ha perso a Crotone ma in casa è decisamente più temibile: tra la partita di domani e quella della prossima settimana con il Pescara abbiamo l'opportunità di migliorare la classifica. Domani scenderemo in campo con l'intento di correggere i difetti, provando ad agganciare chi sta davanti a noi in classifica ma sempre senza illudere nessuno. I giovani? Troveranno spazio nelle prossime settimane, vogliamo capire i miglioramenti e se saranno pronti per la stagione che verrà".

LE PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Costa, Pasqual; Krunic, Dioussè, Croce; El Kaddouri; Marilungo, Mchedlidze. All. Martusciello

TORINO (4-3-3): Hart; De Silvestri, Moretti, Castan, Barreca; Benassi, Valdifiori, Baselli; Iago, Belotti, Ljajic. All. Mihajlovic

ARBITRO: Di Bello della sezione di Brindisi