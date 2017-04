Le probabili formazioni di Entella-Ternana - Punti d'oro in palio a Chiavari

Fischio d'inizio oggi dalle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Virtus Entella-Ternana, in programma nel giorno delle tradizionali scampagnate fuori porta, è una sorta di testa-coda che dirà parecchio sul destino dei liguri, in piena corsa per un posto nella griglia playoff, e delle Fere, che sperano innanzitutto di uscire dal guado rappresentato dagli ultimi tre posti della graduatoria. Roberto Breda ritrova il suo recente passato e proverà a far valere la legge del Comunale di Chiavari, non osservata in sole due circostanze nella stagione in corso. Di contro, la Ternana di Liverani (quattro vittorie nelle prime sei gare della gestione dell'ex centrocampista di Lazio e Perugia), cercherà il secondo blitz stagionale lontano dal Liberati. Una vittoria biancoazzurra e un pari nei due precedenti liguri, mentre a dirigere la sfida sarà il signor Mainardi di Bergamo.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA Breda deve fare a meno dei soli Diaw e Troiano e confermerà il 4-3-1-2 con Iacobucci tra i pali, Belli e Sini terzini, il duo Ceccarelli-Pellizzer al centro della retroguardia. Palermo si occuperà della regia, con Moscati e Ardizzone ai suoi lati. Davanti largo alla coppia Caputo-Catellani, spalleggiata da Tremolada.

COME ARRIVA LA TERNANA Fabio Liverani cerca il blitz in Liguria, ma dovrà necessariamente fare a meno dello squalificato Zanon e degli infortunati Dugandžić, Germoni e Rossi, mentre le buone notizie riguardano le disponibilità di Aresti, Masi, Di Noia e Di Livio, tutti reduci da problemi fisici. Sarà 4-3-1-2 con Aresti tra i pali, Valjent e Di Noia terzini, con il duo Meccariello-Diakitè al centro della linea difensiva. Il trio Petriccione-Ledesma-Coppola al centro del campo, mentre Falletti, Palombi e Avenatti sarà il trio confermatissimo davanti.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

Virtus Entella (4-3-1-2) - Iacobucci; Belli, Ceccarelli, Pellizzer, Sini; Moscati, Palermo, Ardizzone; Tremolada; Caputo, Catellani. Allenatore: Breda.

Ternana (4-3-1-2) - Aresti; Valjent, Meccariello, Diakitè, Di Noia; Petriccione, Ledesma, Coppola; Falletti; Palombi, Avenatti. Allenatore: Liverani.

ARNITRO: Mainardi (Bergamo).