Le probabili formazioni di Napoli-Genoa - Dubbio in attacco per Sarri

© foto di Federico De Luca

“Se qualcuno mi fa una domanda che vada oltre alla gara con il Genoa mi alzo e vado via”. Nella conferenza stampa della vigilia ha così esordito Maurizio Sarri, volendo sottolineare come in casa Napoli ci sia la volontà di rivolgere tutta l’attenzione alla sfida con i liguri, senza farsi distrarre dall’impegno di mercoledì sul campo del Real Madrid negli ottavi di Champions League. In casa, infatti, la squadra partenopea deve dimostrare di non cadere nelle distrazioni che avevano portato al pari interno con il Palermo, in parte riscattato nel 7-1 sul campo del Bologna. Momento difficile in casa Genoa, con la squadra di Juric che ha raccolto appena sei punti nelle ultime dieci gare, collezionando una sola vittoria, tre pareggi e la bellezza di sei sconfitte. La gara di andata si era conclusa sullo 0-0.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Maurizio Sarri deve fare a meno di Hysaj e Callejon, entrambe squalificati, e deve dunque rifondare la sua catena di destra tenendo presente, al di là delle smentite, l’impegno in Champions e facendo magari rifiatare chi ha giocato di più. Nel 4-3-3 partenopeo spazio a Maggio a destra con Albiol e Koulibaly al centro e Ghoulam a sinistra. In mediana accanto all’intoccabile Hamsik dovrebbero essere Jorginho ed Allan, con Diawara e Zielinski che potrebbero rifiatare in vista del match al Bernabeu. Tanti dubbi in attacco, dove la soluzione più probabile vede Giaccherini a destra, Mertens al centro ed Insigne a sinistra. Non è da escludere, però, la possibilità di uno slittamento sulla fascia di Mertens con Pavoletti ad agire da punta centrale.

COME ARRIVA IL GENOA - “Il Napoli è una squadra fantastica, difficile da affrontare e piacevole da vedere. Non credo che siano distratti dalla Champions, hanno meccanismi ormai automatici, si trovano a memoria. Quando è così, giocano le gare con scioltezza. All'andata abbiamo fatto la nostra partita, non andiamo al San Paolo già battuti. Sarà dura contro di loro, non dipende solo da noi”.. Non si attende sconti Ivan Juric, che è consapevole della difficoltà della trasferta, resa ancora più complessa dalla squalifica di Izzo e dalle assenze per infortunio di di Perin, Biraschi e Ntcham. Per gli ospiti 3-4-3 con Lamanna tra i pali e difesa composta da Munoz, Burdisso e Gentiletti. In mezzo al campo mentre Cataldi e Hiljemark al centro con Lazovic e Laxalt sugli esterni. Resta viva la possibilità di vedere Veloso. In avanti sicuri di una maglia Palladino e Simeone, con Rigorni favorito su Pandev per completare il tridente.

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-3-3) - Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Giaccherini, Insigne, Mertens. All.: Maurizio Sarri.

Genoa (3-4-3)- Lamanna; Munoz, Burdisso, Gentiletti; Lazovic, Cataldi, Hiljemark, Laxalt; Palladino, Rigoni, Simeone. All.: Ivan Juric.