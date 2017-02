Le probabili formazioni di Pescara-Lazio - Non c'è Gilardino, dubbio Keita

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel recupero è arrivata un'altra sconfitta per il Pescara, l'ennesima con il retrogusto di amaro in bocca per gli uomini di Oddo, la cui situazione sembra ora ormai impossibile. All'Adriatico arriva la Lazio di Inzaghi, in lotta per le zone importanti europee e vogliosa di rifarsi dopo la brutta sconfitta interna contro il Chievo. Non l'avversario migliore per rialzare la china ed invertire la rotta.

COME ARRIVA IL PESCARA - Oddo sceglie la via della prudenza, ma deve fare ancora a meno di Coda e Gilardino. E allora davanti a Bizzarri è difesa a cinque, con Zampano e Biraghi sulle corsie laterali, e Crescenzi, Stendardo e Gyomber centrali. A centrocampo potrebbe arrivare l'esordio di Muntari con gli abruzzesi, accanto a Memushaj e Verre, che dovrebbe tornare disponibili. Davanti Bahebeck e Caprari.

COME ARRIVA LA LAZIO - Inzaghi non cambia molto rispetto al solito. Si va con il 4-3-3: in porta Marchetti, in difesa - da destra a sinistra - Basta, De Vrij, Wallace, in pieno ballottaggio con Hoedt, e Radu. Solito terzetto in mediana, con Biglia centrale e Parolo e Milinkovic-Savic mezzali. Davanti torna Keita, ma dalla panchina. Al suo posto Lulic, completano il reparto Felipe Anderson e Immobile, rientrato dalla squalifica e di nuovo nello stadio dove si è fatto grande.

Pescara (5-3-2): Bizzarri; Zampano, Crescenzi, Stendardo, Gyomber, Biraghi; Memushaj, Muntari, Verre; Caprari, Bahebeck. Allenatore: Massimo Oddo.

Lazio (4-3-3): Marchetti; Basta, De Vrij, Wallace, Radu; Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Immobile, Lulic. Allenatore: Simone Inzaghi.