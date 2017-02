Lille, Collot: "Gol in fuorigioco? Dispiace per i ragazzi che hanno lottato"

Le sue parole nel post-partita

© foto di Federico De Luca

Patrick Collot, allenatore del Lille, dopo la sconfitta-beffa subita nel finale contro il Psg è intervenuto in conferenza stampa: “C’è grande frustrazione per quello che è accaduto nei minuti finali di partita. Il gol in fuorigioco? Ho rivisto le immagini, che dire… Sono molto dispiaciuto per quel che è successo, ma soprattutto per i miei calciatori, che hanno battagliato per tutta la partita, che sono stati coraggiosi, che hanno mostrato un grande spirito. Abbiamo creato giocato, siamo riusciti a pareggiare e questo è l’importante”.