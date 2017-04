LIVE TMW - DIRETTA BUNDESLIGA - Finali: BVB e Lipsia ok. Tris Wolfsburg

AUGSBURG-COLONIA 2-1

1' - Partiti!

2' - Anthony Modeste parte in solitaria ma non riesce a concludere l'azione, i difensori sono riusciti a fermarlo.

5' - GOOOOOL! AUGSBURG IN VANTAGGIO! Martin Hinteregger salta davvero alto per raggiungere il pallone calciato dal corner. La sua bella conclusione di testa termina nell'angolino basso di destra alle spalle dell'incolpevole portiere. 1-0.

7' - Yuya Osako riceve in area un bel passaggio ma spreca tutto calciando di poco fuori sulla sinistra.

11' - Un fallo goffo di Christian Clemens. Guido Winkmann fischia il fallo. L'Augsburg ha ottenuto un calcio di punizione.

16' - Paul Verhaegh è stato ammonito.

19' - Il passaggio di Paul Verhaegh non trova nessuno e l'azione d'attacco si interrompe.

23' - CALCIO DI RIGORE PER L'AUGSBURG: Frederik Sorensen atterra un avversario in area. Guido Winkmann è a due passi e non può far altro che fischiare fallo.

24' - GOOOOL! RADDOPPIO AUGSBURG: nessun problema per Paul Verhaegh. Non da scampo al portiere ed insacca nell'angolino basso di sinistra. 2-0.

26' - Philipp Max riceve un buon passaggio e tira una fucilata dalla distanza che purtroppo per lui esce di un soffio sopra la traversa. Il portiere non ci sarebbe arrivato probabilmente.

34' - Lehmann è stato ammonito.

36' - Timo Horn riceve applausi meritati dal pubblico. E' riuscito a parare un tiro di Jonathan Schmid di prima dal limite indirizzato sulla sinistra.

39' - Leonardo Bittencourt ha una grande occasione! Salta più in alto di tutti in area di rigore e colpisce la palla con un potente colpo di testa verso la rete. La prossima volta dovrà mirare meglio. Il suo tentativo termina largo oltre il palo sinistro.

43' - Angolo conquistato dai padroni di casa.

45' - Un minuto di recupero.

16.16 - FINE PRIMO TEMPO.

----------INTERVALLO-------

46' - Via alla ripresa.

46' - CAMBIO COLONIA: Artjoms Rudnevs è entrato al posto di Milos Jojic.

46' - CAMBIO COLONIA: Simon Zoller sostituirà Christian Clemens.

50' - E' ben messo in campo l'Augsburg che sta tenendo bene in campo in virtù del doppio vantaggio.

55' - Artjoms Rudnevs attera con un tackle l'avversario e Guido Winkmann fischia il fallo.

60' - Ja-Cheol Koo è stato ammonito.

61' - CAMBIO AUGSBURG: Dominik Kohr ha lasciato il posto a Daniel Baier.

62' - CAMBIO COLONIA: Leonardo Bittencourt uscirà e Marco Hoger prenderà il suo posto.

65' - GOOOOL DEL COLONIA! Anzi è autogol: Philipp Pax insacca nella sua porta e riapre la gara. 2-1.

69' - Artjoms Rudnevs è servito da un buon passaggio al limite dell’area e lascia immediatamente partire un tiro verso la porta. La palla è lontano dal bersaglio.

72' - CAMBIO AUGSBURG: Takashi Usami lascia per essere rimpiazzato da Dong-Won Ji.

76' - La punizione calciata dentro l'area da Jonas Hector è stata facilmente allontanata dai difensori.

80' - Giallo per Khor.

82' - CAMBIO AUGSBURG: Jonathan Schmid può adesso riposarsi, al suo posto entra Georg Teigl.

83' - Giallo per Hector.

86' - Simon Zoller non riesce a far filtrare il pallone e l'azione si interrompe. Ci sarà un angolo per Colonia.

89' - Doppio giallo per Koo! AUGSBURG IN DIECI!

90' - Sei minuti di recupero.

90'+2' - AUGSBURG IN NOVE! Cartellino rosso! Alfred Finnbogason viene cacciato dall'arbitro. Finale rovente.

17.25 - GARA TERMINATA.

BORUSSIA DORTMUND-FRANCOFORTE 3-1

1' - La gara è cominciata.

3' - GOOOOOOL! DORTMUND IN VANTAGGIO: Che conclusione di Marco Reus (Dortmund). Dopo un bel passaggio si fa strada in area e arriva alla conclusione. Il suo tiro termina in rete all'angolino basso di sinistra. 1-0.

7' - Shinji Kagawa spara il pallone appena fuori dall'area, il suo tentativo è respinto da un difensore. Corner. Batterà il Dortmund.

9' - Fabian riceve in area un bel passaggio ma spreca tutto calciando di poco fuori sulla sinistra.

12' - Marcel Schmelzer mette in area un pallone calciandolo basso ma un difensore intercetta.

14' - Vallejo tenta il tiro da posizione invitante appena fuori area, uno dei difensori si sacrifica e col corpo blocca tutto.

15' - Un traversone in area di Timothy Chandler avrebbe dovuto essere più preciso per poter creare un’occasione da gol per la sua squadra.

19' - Hradecky mostra tutte le sue doti con questo strepitoso intervento. Shinji Kagawa ha raccolto il rimbalzo davanti alla porta e ha calciato all'angolino basso di sinistra, non riuscendo però a battere il portiere.

23' - Mijat Gacinovic era pronto nei pressi del dischetto e con un gran tiro al volo prova a segnare. Il tiro era diretto sotto la traversa ma il portiere è riuscito a respingere.

26' - Gacinovic sta chiaramente facendo segni alla panchina in preda al dolore. Speriamo non sia così grave come sembra.

29' - GOOOOL! PAREGGIO DEL FRANCOFORTE: Gol di infinita bellezza Marco Fabian trova un po' di spazio sul limite e centra la porta dritto all'incrocio di destra! 1-1.

34' - GOOOOOOL! IL DORTMUND TORNA AVANTI: Sokratis segna un gol pazzesco. La sua staffilata si infila dritto nel sette di sinistra. Il portiere ha potuto solo seguire con lo sguardo il pallone. 2-1.

40' - Fuorigioco segnalato a Marco Reus.

42' - Sven Bender entra un po' troppo deciso nel contrasto. Robert Hartmann gli fischia fallo.

45' - Un minuto di recupero.

16.16 - FINE PRIMO TEMPO.

---------INTERVALLO--------

46' - Via al 2° tempo.

46' - CAMBIO DORTMUND: Sven Bender esce dal campo, sarà Matthias Ginter a sostituirlo.

46' - CAMBIO DORTMUND: Ousmane Dembele sostituirà Marco Reus.

48' - Branimir Hrgota poteva avere una buona occasione ma viene segnalato il fuorigioco, palla agli avversari dunque.

52' - Mascarell atterra con un tackle l'avversario e Robert Hartmann fischia il fallo.

54' - Netto fuorigioco di Hrgota!

56' - CAMBIO FRANCOFORTE: finisce qui la partita di Anderson Rafael Ordonez Valdez che lascia quindi spazio a Ante Rebic.

58' - Aubameyang sfiora il gol. Sguscia via al suo diretto avversario e arriva sul cross di Ousmane Dembele ma la sua conclusione termina alta.

61' - Bandierina alzata verso Branimir Hrgota. Si è mosso troppo in anticipo.

64' - Ousmane Dembele sembrava potesse involarsi ma uno dei difensori ha chiuso bene. Il Dortmund ha a disposizione questo tiro dalla bandierina.

69' - Marco Fabian si fa spazio e prova un tiro dal limite dell’area, ma va appena fuori dal palo sinistro.

72' - CAMBIO FRANCOFORTE: Danny Blum viene inserito al posto di Marius Wolf.

75' - Si rialza il giocatore atterrato da Shinji Kagawa. Robert Hartmann ha visto tutto e fischia il fallo per questa scivolata scorretta.

76' - CAMBIO DORTMUND: Julian Weigl sarà rimpiazzato da Gonzalo Castro.

79' - Pierre-Emerick Aubameyang ha una grande opportunità di segnare! Salta più in alto di tutti in area di rigore e colpisce la palla con un potente colpo di testa verso la porta. La prossima volta dovrà mirare meglio. Il suo tentativo esce di un soffio oltre il montante.

81' - CAMBIO FRANCOFORTE: Branimir Hrgota lascia il suo posto a Aymen Barkok.

83' - Gonzalo Castro batte bene verso la porta la punizione ma Lukas Hradecky è attento e respinge senza troppi problemi.

85' - GOOOOOL! TRIS DEL DORTMUND: Pierre-Emerick Aubameyang aggancia un passaggio in area e scodella il pallone alle spalle di Lukas Hradecky uscito forse troppo dai pali. 3-1.

90' - Tre minuti di recupero.

17.22 - GARA TERMINATA.

HOFFENHEIM-BORUSSIA M'GLADABCH 5-3

1' - Si parte!

3' - Monchengladbach pericoloso su un corner ma uno dei difensori dell'Hoffenheim riesce a spazzare.

7' - Lars Stindl effettua un contrasto in scivolata, ma Christian Dingert fischia il fallo.

9' - GOOOOL! HOFFENHEIM IN VANTAGGIO: Adam Szalai era nel posto giusto al momento giusto, il rimbalzo termina proprio sui suoi piedi all'interno dell'area e da li riesce a segnare sulla sinistra. Siamo 1-0.

14' - Uno dei giocatori del Monchengladbach scatta troppo in anticipo e l’arbitro fischia fuorigioco.

18' - Christian Dingert ha la visuale libera e vede bene il fallo di Steven Zuber, calcio di punizine per gli ospiti.

21' - Passaggio filtrante di Jeremy Toljan che viene però intercettato dalla difesa. Angolo per l'Hoffenheim.

23' - Andrej Kramaric lasci partire un tiro terrificante dalla distanza ma il pallone si schianta sulla traversa! Se fosse stato una spanna più in basso sarebbe stato un gol pazzesco!

24' - GOOOOOL! RADDOPPIO HOFFENHEIM: Adam Szalai mostra tutte le sue abilità balistiche spedendo il pallone in rete! 2-0.

26' - Giallo per Lars Stindl.

29' - Jhon Cordoba stacca alto sul dischetto per colpire il cross ma il suo colpo di testa termina altissimo.

30' - Giallo per Hubner.

31' - GOOOOOL! IL M'GLADBACH ACCORCIA LE DISTANZE: Si gonfia la rete! Tobias Strobl serve un assist a Jannik Vestergaard , ed il tap-in a porta vuota è facile. 2-1.

35' - GOOOOOL! PAREGGIO DEL M'GLADABCH: Lars Stindl segna dopo un assist di Mahmoud Dahoud che gli permette di segnare a porta vuota. 2-2.

40' - La partita si è accesa dopo il pareggio degli ospiti che ora stanno cercando la rete della rimonta con grande caparbietà.

43' - Dopo i due gol del M'Gladbach l'Hoffenheim non riesce più a salire: l'intervallo farà bene ai padroni di casa.

45' - Un minuto di recupero.

45'+1' - Giallo per Elvedi.

16.17 - FINE PRIMO TEMPO.

48' - Giallo per Christensen.

51' - Il 2-2 ha dato grande fiducia agli ospiti ma l'Hoffenheim non sembra avere voglia di mollare.

58' - GOOOOOL! L'HOFFENHEIM TORNA AVANTI: Kerem Demirbay lascia partire un missile su una punizione distante dalla porta e si vedono i frutti di ore e ore di allenamento. La palla si infila dritta sulla sinistra! 3-2.

63' - CAMBIO HOFFENHEIM: Sandro Wagner sarà rimpiazzato da Mark Uth.

63' - Giallo per Dahoud.

64' - Giallo per Vogt.

69' - Il gol di Demirbay ha calmato gli animi e spezzato le gambe al M'Gladbach che ora dovrà trovare le ultime forze per ritrovare il pareggio.

74' - CAMBIO M'GLADABCH: Andre Hahn uscirà e Josip Drmic prenderà il suo posto.

74' - CAMBIO HOFFENHEIM: entra Amiri al posto di Adam Szalai.

75' - GOOOOOL! POKER DELL'HOFFENHEIM: Mark Uth arriva sul pallone e tira una fucilata dalla distanza. Scelta condivisibile visto che il tiro termina proprio nel sette di destra. Yann Sommer non ci crede. 4-2.

79' - GOOOOL! CI CREDE ANCORA IL M'GLADABCH: Mahmoud Dahoud piomba su un pallone vagante all'interno dell'area e batte il portiere con un tiro all'angolino basso di destra. Punteggio ora di 4-3.

85' - CAMBIO HOFFENHEIM: Benjamini Hubner è stato rimpiazzato da Ermin Bicakcic.

85' - CAMBIO M'GLADBACH: Tobias Strobl uscirà e nel frattempo Dieter Hecking può dare le ultime delucidazioni a Laszlo Benes.

89' - GOOOOL! CINQUINA DELL'HOFFENHEIM: Kerem Demirbay si trova al termine di un passaggio e da due passi colpisce di testa a porta vuota. 5-3.

90' - Quattro minuti di recupero.

17.24 - GARA TERMINATA.

MAINZ-HERTHA BERLINO 1-0

1' - Il match è iniziato!

5' - Jairo Samperio prova ad impattare sul cross in area ma Rune Jarstein fa suo il pallone e l'azione sfuma.

8' - Kalou mette in area un bel pallone ma il tentativo viene fermato. Palla in out e l'Hertha potrà usufruire di un calcio d'angolo.

13' - Jarstein para in modo eccellente il colpo di testa al centro di Stefan Bell. Il pallone era arrivato su un cross dalla fascia.

14' - Buona opportunità per Salomon Kalou. Si alza però la bandierina dell'assistente, Kalou è in fuorigioco.

16' - Daniel Brosinski riceve un buon passaggio e prova ad impensierire il portiere con il suo missile dalla lunga distanza. Sfortunatamente per lui, il suo tentativo si alza oltre la traversa.

23' - Giulio Donati ha avuto una bella occasione dalla distanza. Il tiro era diretto rasoterra al centro ma Rune Jarstein si fa trovare pronto e para in sicurezza.

26' - Magnifico! Danny Latza riceve un bel passaggio in mezzo al campo, aggiusta la mira e ci prova con una gran botta verso la destra. Ci vuole ben altro però per sorprendere Rune Jarstein.

31' - Angolo battuto e stacco imperioso di Stefan Bell all'altezza del dischetto che non riesce tuttavia a trovare il gol di testa. Palla alta sopra la traversa.

34' - Jhon Cordoba riceve un bell'assist e da appena fuori area ci prova con un tiro interessante, il tiro viene però intercettato da un difensore.

37' - Fuorigioco di Mittelstadt.

41' - Anche Cordoba è in offside.

44' - Che conclusione! Jhon Cordoba ha deciso per la botta dalla distanza e nostante abbia colpito molto bene il pallone esce di un soffio sulla destra. Avremmo potuto assistere ad un gran gol!

45'+1' - GOOOOOL! MAINZ IN VANTAGGIO: Danny Latza prende palla nello spazio e va al tiro dal limite, il pallone deviato beffa l'incolpevole Rune Jarstein. 1-0.

45'+2' - Giallo per Mittelstadt.

16.18 - FINE PRIMO TEMPO.

---------INTERVALLO-------

46' - Via al 2° tempo.

50' - Salomon Kalou controlla un preciso passaggio in area ed ha tutto il tempo per mirare e calciare rasoterra centralmente. Jannik Huth intuisce tutto e riesce a parare.

53' - Muto con troppa irruenza si rovescia nell'area avversaria ma commette fallo in attacco. L'arbitro si è accorti di tutto e ha fischiato fallo contro la sua squadra.

56' - Fallo in attacco di Giulio Donati, Deniz Aytekin fischia senza esitazione.

60' - CAMBIO HERTHA: Genki Haraguchi uscirà e nel frattempo Pal Dardai può dare le ultime delucidazioni a Sami Allagui.

60' - CAMBIO HERTHA: Maximilian Mittelstadt esce dal rettangolo e Alexander Esswein (Hertha) può salire.

63' - Giallo per Esswein.

65' - Jhon Cordoba arriva subito sul rimpallo ma il suo tiro viene fermato.

69' - Hertha troppo timido in questa fase del match: il Mainz tiene sotto controllo la gara.

71' - Giallo per Donati.

73' - Daniel Brosinski batte il corner ma il pallone viene spazzato dalla difesa avversaria.

77' - Che occasione! Sami Allagui riceve un passaggio millimetrico in area e calcia forte ma alle stelle.

78' - CAMBIO MAINZ: dentro Karim Onisiwo, fuori Robin Quaison.

79' - CAMBIO MAINZ: il mister ha deciso di togliere Giulio Donati e di buttare nella mischia Leon Balogun.

80' - Jhon Cordoba si era smarcato bene, non ha ricevuto questo pallone filtrante per una questione di centimetri.

86' - CAMBIO MAINZ: Jhon Cordoba ha lasciato il campo e Pablo De Blasis è entrato in sostituzione.

90' - Giallo per Brooks.

90' - Tre minuti di recupero.

17.21 - GARA TERMINATA.

RB LIPSIA-FRIBURGO 4-0

1' - Si comincia!

3' - Poulsen si è procurato lo spazio per un cross morbido dal fondo, ma avrebbe dovuto essere più preciso per impensierire gli avversari.

4' - Fischio dell'arbitro per segnalare questo chiaro fallo di mano di Marcel Sabitzer. Il Friburgo potrà sfruttare un calcio di punizione.

6' - Emil Forsberg ha provato il tiro dal limite, ma non è stata una grande minaccia visto che il tentativo viene bloccato.

10' - Diego Demme riceve un passaggio millimetrico in area e calcia forte mirando al centro. Il tentativo viene però respinto in tuffo da Alexander Schwolow. Che parata!

12' - Manuel Grafe fischia fallo nei confronti di Florian Niederlechner reo di aver atterrato un avversario. Il Lipsia guadagna un calcio piazzato.

15' - Timo Werner prova a passare a Poulsen ma dosa male la forza ed il pallone sfila.

21' - Marcel Halstenberg calcia il pallone in area ma la difesa avversaria riesce ad intercettare il passaggio.

23' - Emil Forsberg spreca una buona occasione mandando l'ultimo passaggio dritto nei piedi dei difensori.

27' - Giallo per Naby Keita.

28' - Timo Werner lascia partire una sassata che viene bloccata solo dall'intervento sacrificale di un difensore che si immola per la causa.

29' - Florian Niederlechner calcia dal limite dell’area, ma colpisce piano la palla che finisce fuori lontano dal palo destro.

33' - Naby Keita parte in solitaria ma non riesce a concludere l'azione, i difensori sono riusciti a fermarlo.

36' - GOOOOOL! LIPSIA IN VANTAGGIO: Emil Forsberg calcia in area la punizione e la palla trova la testa di Yussuf Poulsen che colpisce alla perfezione e insacca sulla destra. 1-0.

41' - Haberer prende palla sul limite e di prima conclude in porta ma mirando troppo in alto. Palla fuori.

42' - GOOOOOL! RADDOPPIO DEL LIPSIA: Yussuf Poulsen pesca Timo Werner all'interno dell'area ed il suo tiro si insacca preciso all'angolino basso di sinistra alle spalle di Alexander Schwolow. 2-0.

45' - Un minuto di recupero.

16.16 - FINE PRIMO TEMPO.

-----------INTERVALLO------

46' - E' iniziato il 2° tempo.

46' - CAMBIO FRIBURGO: fuori Julian Schuster, al suo posto Nicolas Hofler.

46' - CAMBIO FRIBURGO: entra Petersen al posto di Guede.

51' - GOOOOL! TRIS DEL LIPSIA: Il pallone carambola fuori area sui piedi di Naby Keita (RB Lipsia) che senza pensarci tanto spara un siluro all'incrocio di destra. 3-0.

54' - Grande gioco di squadra del Lipsia che mantiene il possesso con scambi corti.

57' - CAMBIO LIPSIA: Naby Keita ha fatto del suo meglio e viene rimpiazzato da Stefan Ilsanker.

59' - Stefan Ilsanker cerca un passaggio lungo, ma mancando di potenza sufficiente per raggiungere i compagni di squadra, viene intercettato da uno dei difensori.

64' - Yussuf Poulsen è in fuorigioco.

68' - Giallo per Haberer.

70' - CAMBIO LIPSIA: Ralph Hasenhuttl deve fare un cambio non programmato, l'infortunio di Marcel Sabitzer sembra più serio del previsto. Al suo posto Dominik Kaiser.

76' - Kubler è stato ammonito.

78' - CAMBIO LIPSIA: Oliver Burke rimpiazza Yussuf Poulsen.

80' - CAMBIO FRIBURGO: il mister ha deciso di togliere Amir Abrashi e di buttare nella mischia Pascal Stenzel.

82' - Fallo in attacco di Stefan Ilsanker.

88' - Un altro tentativo di inviare rapidamente la palla oltre la difesa da parte di Emil Forsberg è stato scongiurato e spazzato via in sicurezza.

90'+1' - GOOOOOL! POKER DEL LIPSIA:

17.20 - GARA TERMINATA.

WOLFSBURG-INGOLSTADT 3-0

1' - La gara è iniziata!

3' - Bandierina alzata nei confronti di Pascal Gross. L'arbitro ha fischiato fuorigioco.

6' - Il calcio d'angolo battuto dall'Ingolstadt viene tranquillamente intercettato dai difensori avversari.

10' - Marvin Matip taglia tutto il campo col suo traversone ma non riesce a recapitare il passaggio.

11' - Giallo per Bazoer.

13' - Ammonito anche Suttner.

16' - Dario Lezcano riceve un passaggio corto da Mathew Leckie ma la difesa interviene e libera.

20' - Mathew Leckie non ha riportato niente di serio e può riprendere la partita.

24' - Markus Suttner raccoglie un passaggio e si ritrova in una buona posizione per colpire dal limite dell'area, ma il pallone viene bloccato.

26' - Daniel Didavi si fionda in area per raggiungere un passaggio e lascia partire un rasoterra indirizzando all'angolino basso di sinistra. Orjan Nyland sempre pronto para con un buon intervento.

30' - Markus Suttner su punizione manda in mezzo un cross troppo facile per la difesa avversaria che libera in sicurezza.

31' - Che occasione per Dario Lezcano. Ha scelto il tempo giusto per staccare e colpire di testa il corner indirizzando bene sulla sinistra, ma il portiere è riuscito con un mezzo miracolo a parare.

35' - Jakub Blaszczykowski non riesce a chiudere il passaggio in area. L'azione sfuma. Palla che esce dal fondo. Il gioco riprenderà con un corner in favore del Wolfsburg.

36' - Knoche è stato ammonito.

41' - Giallo per Matip.

45' - Un minuto di recupero.

45'+1' - GOOOOL! WOLFSBURG IN VANTAGGIO: c'è l'autogol di Markus Suttner a cambiare il risultato prima dell'intervallo.

16.18 - FINE PRIMO TEMPO.

-----------INTERVALLO-----

46' - Via alla ripresa.

46' - CAMBIO WOLFSBURG: Yunus Malli entrerà per Daniel Didavi.

49' - Yunus Malli è servito da un buon passaggio al limite dell’area e lascia immediatamente partire un tiro verso la porta. La palla è lontano dal bersaglio.

55' - CAMBIO INGOLSTADT: questa era l'ultima azione di Mathew Leckie che viene rimpiazzato da Sonny Kittel.

56' - Maximilian Arnold lascia partire un buon tiro su punizione appena fuori area. La sfera indirizzata all'angolino basso di destra viene respinta da uno strepitoso intervento di Orjan Nyland.

62' - Buona occasione per Mario Gomez che, servito da un traversone al limite dell’area, ha scaraventato la palla verso la rete! Il pallone è uscito largo oltre il palo destro.

68' - Yunus Malli batte il corner ma non riesce a trovare nessuno dei suoi compagni di squadra poiché il suo tentativo di cross è troppo violento.

69' - GOOOOL! RADDOPPIO DEL WOLFSBURG: grande gioco di squadra. Yunus Malli (Wolfsburg) viene liberato dall'assist di Maximilian Arnold che non sbaglia e calcia in rete all'incrocio di destra. 2:0.

70' - CAMBIO INGOLSTADT: entra Jung al posto di Morales.

72' - Markus Suttner scatta in anticipo e l'assistente non può che alzare la bandierina per fuorigioco.

76' - Ecco l'andamento delle squadre per quanto riguarda i tiri in porta: 5:2.

80' - GOOOOOL! TRIS DEL WOLFSBURG: Yannick Gerhardt la mette in area dove Mario Gomez è bravo a spedirla in rete centralmente. 3:0.

81' - CAMBIO WOLFSBURG :Paul Seguin iene messo dentro, a scendere sarà Riechedly Bazoer.

82' - CAMBIO M'GLADBACH: il mister ha deciso di togliere Pascal Gross e di buttare nella mischia Max Christiansen.

86' - Cohen è stato ammonito.

88' - CAMBIO WOLFSBURG: Vieirinha si allontana dal rettangolo di gioco e viene rimpiazzato da Borja Mayoral Moya.

90' - Un minuto di recupero.

17.19 - GARA TERMINATA.

