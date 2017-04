LIVE TMW - DIRETTA BUNDESLIGA - Hoffenheim in vantaggio!

Aggiornamenti risultati e marcatori in tempo reale: premi F5 per aggiornare la pagina.

AUGSBURG-COLONIA 1-0

1' - Partiti!

2' - Anthony Modeste parte in solitaria ma non riesce a concludere l'azione, i difensori sono riusciti a fermarlo.

5' - GOOOOOL! AUGSBURG IN VANTAGGIO! Martin Hinteregger salta davvero alto per raggiungere il pallone calciato dal corner. La sua bella conclusione di testa termina nell'angolino basso di destra alle spalle dell'incolpevole portiere. 1-0.

7' - Yuya Osako riceve in area un bel passaggio ma spreca tutto calciando di poco fuori sulla sinistra.

11' - Un fallo goffo di Christian Clemens. Guido Winkmann fischia il fallo. L'Augsburg ha ottenuto un calcio di punizione.

16' - Paul Verhaegh è stato ammonito.

19' - Il passaggio di Paul Verhaegh non trova nessuno e l'azione d'attacco si interrompe.

BORUSSIA DORTMUND-FRANCOFORTE 1-0

1' - La gara è cominciata.

3' - GOOOOOOL! DORTMUND IN VANTAGGIO: Che conclusione di Marco Reus (Dortmund). Dopo un bel passaggio si fa strada in area e arriva alla conclusione. Il suo tiro termina in rete all'angolino basso di sinistra. 1-0.

7' - Shinji Kagawa spara il pallone appena fuori dall'area, il suo tentativo è respinto da un difensore. Corner. Batterà il Dortmund.

9' - Fabian riceve in area un bel passaggio ma spreca tutto calciando di poco fuori sulla sinistra.

12' - Marcel Schmelzer mette in area un pallone calciandolo basso ma un difensore intercetta.

14' - Vallejo tenta il tiro da posizione invitante appena fuori area, uno dei difensori si sacrifica e col corpo blocca tutto.

15' - Un traversone in area di Timothy Chandler avrebbe dovuto essere più preciso per poter creare un’occasione da gol per la sua squadra.

19' - Hradecky mostra tutte le sue doti con questo strepitoso intervento. Shinji Kagawa ha raccolto il rimbalzo davanti alla porta e ha calciato all'angolino basso di sinistra, non riuscendo però a battere il portiere.

HOFFENHEIM-BORUSSIA M'GLADABCH 1-0

1' - Si parte!

3' - Monchengladbach pericoloso su un corner ma uno dei difensori dell'Hoffenheim riesce a spazzare.

7' - Lars Stindl effettua un contrasto in scivolata, ma Christian Dingert fischia il fallo.

9' - GOOOOL! HOFFENHEIM IN VANTAGGIO: Adam Szalai era nel posto giusto al momento giusto, il rimbalzo termina proprio sui suoi piedi all'interno dell'area e da li riesce a segnare sulla sinistra. Siamo 1-0.

14' - Uno dei giocatori del Monchengladbach scatta troppo in anticipo e l’arbitro fischia fuorigioco.

18' - Christian Dingert ha la visuale libera e vede bene il fallo di Steven Zuber, calcio di punizine per gli ospiti.

21' - Passaggio filtrante di Jeremy Toljan che viene però intercettato dalla difesa. Angolo per l'Hoffenheim.

MAINZ-HERTHA BERLINO 0-0

1' - Il match è iniziato!

5' - Jairo Samperio prova ad impattare sul cross in area ma Rune Jarstein fa suo il pallone e l'azione sfuma.

8' - Kalou mette in area un bel pallone ma il tentativo viene fermato. Palla in out e l'Hertha potrà usufruire di un calcio d'angolo.

13' - Jarstein para in modo eccellente il colpo di testa al centro di Stefan Bell. Il pallone era arrivato su un cross dalla fascia.

14' - Buona opportunità per Salomon Kalou. Si alza però la bandierina dell'assistente, Kalou è in fuorigioco.

16' - Daniel Brosinski riceve un buon passaggio e prova ad impensierire il portiere con il suo missile dalla lunga distanza. Sfortunatamente per lui, il suo tentativo si alza oltre la traversa.

RB LIPSIA-FRIBURGO 0-0

1' - Si comincia!

3' - Poulsen si è procurato lo spazio per un cross morbido dal fondo, ma avrebbe dovuto essere più preciso per impensierire gli avversari.

4' - Fischio dell'arbitro per segnalare questo chiaro fallo di mano di Marcel Sabitzer. Il Friburgo potrà sfruttare un calcio di punizione.

6' - Emil Forsberg ha provato il tiro dal limite, ma non è stata una grande minaccia visto che il tentativo viene bloccato.

10' - Diego Demme riceve un passaggio millimetrico in area e calcia forte mirando al centro. Il tentativo viene però respinto in tuffo da Alexander Schwolow. Che parata!

12' - Manuel Grafe fischia fallo nei confronti di Florian Niederlechner reo di aver atterrato un avversario. Il Lipsia guadagna un calcio piazzato.

15' - Timo Werner prova a passare a Poulsen ma dosa male la forza ed il pallone sfila.

21' - Marcel Halstenberg calcia il pallone in area ma la difesa avversaria riesce ad intercettare il passaggio.

WOLFSBURG-INGOLSTADT 0-0

1' - La gara è iniziata!

3' - Bandierina alzata nei confronti di Pascal Gross. L'arbitro ha fischiato fuorigioco.

6' - Il calcio d'angolo battuto dall'Ingolstadt viene tranquillamente intercettato dai difensori avversari.

10' - Marvin Matip taglia tutto il campo col suo traversone ma non riesce a recapitare il passaggio.

11' - Giallo per Bazoer.

13' - Ammonito anche Suttner.

16' - Dario Lezcano riceve un passaggio corto da Mathew Leckie ma la difesa interviene e libera.

20' - Mathew Leckie non ha riportato niente di serio e può riprendere la partita.

---------

15.26 - Le squadre stanno entrando sui rispettivi campi: è tutto pronto per il 29° turno di Bundesliga.

15.15 - Sei le sfide in programma in questo sabato di Bundesliga: il Borussia Dortmund ospiterà l'Eintracht Francoforte, l'Hoffenheim affronterà il M'Gladbach mentre l'Augsburg se la giocherà con il Colonia. Il Lipsia ospiterà il Friburgo, mentre l'Hertha Berlino sarà di scena in casa del Mainz e il Wolfsburg affronterà l'Ingolstadt.

15.04 - Gentili lettori e lettrici di TMW un saluto da Rosa Doro e benvenuti alla diretta di Bundesliga. Insieme in questo sabato pomeriggio vivremo tutte le emozioni della 29ª giornata del campionato tedesco.