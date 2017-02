LIVE TMW - DIRETTA BUNDESLIGA - Via ai secondi tempi!

Aggiornamenti risultati e marcatori in tempo reale: premi F5 per aggiornare la pagina.

BAYERN MONACO-SCHALKE 04 1-1

1' La gara è cominciata!

2' - Fuorigioco di Douglas Costa!

4' - Fallo di Schopf, calcio di punizione per il Bayern Monaco.

7' - Arjen Robben mette in area un bel pallone ma il tentativo viene fermato. Il Bayern costringe gli avversari a concedere un tiro dalla bandierina.

9' - BAYERN MONACO IN VANTAGGIO! Robert Lewandowski aggancia un passaggio in area e scodella il pallone alle spalle di Fahrmann uscito forse troppo dai pali. 1-0.

13' - PAREGGIO DELLO SCHALKE! Naldo senza esitare picchia il pallone all'angolino basso di sinistra. Il tiro di prima intenzione da circa 20 metri era fuori dalla portata di Manuel Neuer e termina infatti alle sue spalle. 1-1!

17' - Bella volèe di Sead Kolasinac ma il portiere si esibisce in una gran parata per fermarlo. Fischio dell'arbitro, lo Schalke ha a disposizione questo calcio d'angolo.

19' - Robert Lewandowski parte in solitaria ma non riesce a concludere l'azione, i difensori sono riusciti a fermarlo.

20' - Arjen Robben si getta su un calcio d’angolo e lascia partire un tiro veloce dal limite dell’area. Il risultato è molto diverso dalle sue aspettative e la palla sorvola abbondantemente la traversa.

23' - Ralf Fahrmann respinge alla grande il tiro di Juan Bernat indirizzato all'angolino basso di sinistra dopo che questi si era liberato bene in area.

27' - Fallo rude di Javi Martinez: c'è n calcio di punizione per lo Schalke 04.

30' - Bandierina alzata. Guido Burgstaller è in fuorigioco.

34' - Grande possesso palla del Bayern che in questi minuti è calato ma sta cercando il momento giusto per colpire.

39' - Xabi Alonso calcia un bellissimo cross dalla bandierina. La difesa è però ben piazzata e sventa il pericolo.

40' - Poteva essere gol. Guido Burgstaller spara un missile ma colpisce solo la traversa. Il portiere para con lo sguardo.

42' - Robert Lewandowski è servito da un buon passaggio dentro l’area e lascia immediatamente partire un tiro verso la rete. Che peccato! Il suo proiettile si schianta contro la traversa avversaria. Sarebbe stato un bel gol.

45' - Un minuto di recupero!

16.17 - FINE PRIMO TEMPO!

----------INTERVALLO----------

46' - Via alla ripresa!

47' - La punizione calciata in mezzo da Alessandro Schopf viene allontanata.

48' - Arjen Robben viene giudicato in fuorigioco.

51' - Robben ci prova con un tiro, ma non c'erano grosse speranze di superare la difesa avversaria che blocca bene.

COLONIA-WOLFSBURG 0-0

1' - Partiti!

4' - Il gioco è fermo, Vieirinha ha preso una bella botta ed è stato chiamato lo staff medico.

7' - Mario Gomez mette la palla in mezzo ma non trova nessuno dei propri compagni, i difensori hanno fatto bene il loro lavoro.

10' - Konstantin Rausch punizione decide di crossare il pallone al centro, la difesa libera tutto. Il pallone termina in out. Il Colonia batterà un calcio d'angolo.

12' - Modeste è in fuorigioco.

16' - Sorensen arriva sul bel cross calciato su palla inattiva e prova a superare il portiere con un colpo di testa delizioso. Ci sarebbe anche riuscito, ma non ha fatto i conti con uno dei difensori piazzato sulla linea di porta! Il suo intervento evita che il pallone si infili sulla destra. Ci sarà un angolo per il Colonia.

20' - Fallo di Seguin: l'arbitro fischia.

22' - Christian Clemens effettua un cross dal calcio d’angolo ma Diego Benaglio legge bene la traiettoria del pallone e lo agguanta.

25' - Yuya Osako ha avuto una buona occasione per segnare. Ha scattato verso la porta per poi calciare dalla distanza verso l'angolino basso di sinistra ma Diego Benaglio con prontezza riesce a parare.

30' - I giocatori del Wolfsburg mantengono il possesso cercando il momento giusto per segnare.

34' - Giallo per Osako.

38' - Osako prova il tiro dal limite. Il pallone termina appena largo oltre il palo sinistro.

43' - Clemens è stato ammonito.

45' - Un minuto di recupero.

16.16 - FINE PRIMO TEMPO!

----------INTERVALLO--------

46' - Via alla ripresa!

47' - Il corner, battuto da Konstantin Rausch manca di precisione poiché la palla è colpita con troppa forza.

49' - Gerhardt calcia la palla a mezza altezza, ma la palla viaggia sopra la traversa.

53' - Fallo di Luiz Gustavo, calcio di punizione per il Colonia.

HERTHA BERLINO-INGOLSTADT 1-0

1' - Il match è iniziato!

2' - GOOOOL! HERTHA BERLINO IN VANTAGGIO: Salomon Kalou vede un compagno ben piazzato sul limite e lo serve con un ottimo passaggio. Genki Haraguchi non ci pensa due volte e tira una fucilata in rete all'angolino basso di destra. 1-0!

4' - Valentin Stocker crossa in area dalla linea di fondo ma non calcia come voleva, ed il pericolo viene scongiurato dalla difesa organizzata bene.

6' - Pascal Gross cerca uno dei compagni con un passaggio interessante dal limite ma la difesa riesce a spazzare via.

9' - Il traversone di Fabian Lustenberger non trova nessun compagno.

13' - Dario Lezcano atterra il suo avversario con un tackle durissimo.

16' - Pekarik parte in solitaria ma non riesce a concludere l'azione, i difensori sono riusciti a fermarlo.

17' - Pascal Gross si fa strada a suon di dribbling ma uno dei difensori alla fine riesce a chiudere.

21' - Fallo di Morales, calcio di punizione per i padroni di casa.

23' - Vedad Ibisevic scatta verso la porta ma il difensore recupera bene e lo contrasta.

27' - Peter Pekarik riceve palla appena fuori area e conclude mirando sotto la traversa. Martin Hansen con grandi riflessi evita il gol, davvero un ottimo intervento.

31' - Entrata troppo decisa di Valentin Stocker, l'arbitro Frank Willenborg non può che fischiare fallo.

35' - Calcio di punizione concesso all'Ingolstadt!

39' - Gross è stato ammonito.

44' - Markus Suttner su punizione decide di crossare il pallone al centro, la difesa libera tutto.

45' - Un minuto di recupero.

16.17 - FINE PRIMO TEMPO.

----------INTERVALLO-------

46' - Via al 2° tempo!

46' - Hadergjonaj spedisce un cross in mezzo all'area che viene però spazzato da un avversario.

47' - Ibisevic è stato ammonito.

50' - Folla in tripudio per Martin Hansen! Si è tuffato come un gatto per respingere il tiro di prima dal limite dell'area piccola. Sfortunato Valentin Stocker a trovare sulla sua strada un portierone così.

HOFFENHEIM-MAINZ 1-0

1' - Si parte!

4' - Cordoba decide di portare palla e far tutto da solo. supera un paio di difensori e va alla conclusione, il pallone esce però di un soffio.

5' - GOOOOL! HOFFENHEIM IN VANTAGGIO: Sebastian Rudy passa a Mark Uth che prende palla e calcia una fucilata dal limite. Palla in rete nel sette di sinistra e punteggio ora di 1-0.

7' - Bel tentativo quello di Jairo Samperio ma il suo tiro colpisce un difensore. Non è stata una vera minaccia per il portiere.

11' - Muto si avventura in dribbling in area ma Oliver Baumann esce bene per anticiparlo e lo ferma.

13' - Fallo di Kramaric in attacco.

18' - Zuber ci prova dal limite ma il pallone termina quasi fuori dallo stadio.

21' - Brosinski mette la palla in mezzo ma non trova nessuno dei propri compagni, i difensori hanno fatto bene il loro lavoro.

24' - Demirbay ci prova con una bella giocata personale, entra in area e prova il tiro. Il suo tentativo sembrava promettente ma viene bloccato da un difensore.

27' - Danny Latza calcia forte da appena fuori area, ma il pallone colpisce uno dei suoi compagni.

30' - Brosinski effettua un cross con troppa forza dalla bandierina e nessuno dei suoi compagni può intervenire di testa.

33' - Steven Zuber ha la palla e cerca di superare il suo diretto avversario. La sua corsa viene però interrotta dall'arbitro che vede un fallo in attacco.

34' - Mark Uth calcia di potenza al volo ma il tiro viene bloccato da un avversario.

37' - Giallo per Cordoba.

40' - Oliver Baumann respinge alla grande il tiro di Jairo Samperio indirizzato sulla sinistra dopo che questi si era liberato bene in area.

44' - Latza spreca tutto! Il suo tiro dal limite termina alto, anche se di poco, sopra la traversa.

45' - L'arbitro fischia la fine del primo tempo.

16.17 - FINE PRIMO TEMPO!

-----------INTERVALLO--------

46' - E' iniziato il 2° tempo!

47' - Cordoba parte in solitaria ma non riesce a concludere l'azione, i difensori sono riusciti a fermarlo.

50' - Che occasione! Pavel Kaderabek con un bel passaggio trova Mark Uth che però non riesce a trovare lo specchio. Il suo tiro da dentro l'are esce di un soffio sulla destra!

51' - Giallo per Baumann!

BORUSSIA M'GLADBACH-FRIBURGO 0-0

1' - Si comincia!

3' - Abrashi cerca un passaggio lungo, ma mancando di potenza sufficiente per raggiungere i compagni di squadra, viene intercettato da uno dei difensori.

7' - Dahoud riceve un passaggio e scaglia un tiro dal limite dell’area, ma è bloccato da uno dei difensori avversari.

11' - Andre Hahn crossa in area ma uno dei difensori allontana con reattività la minaccia. Il Monchengladbach potrà sfruttare un corner.

15' - Nils Petersen passa palla in area ma un difensore interviene e libera. Corner per il Friburgo!

16' - Lukas Kubler scatta verso la porta ma il difensore recupera bene e lo contrasta. Fischio dell'arbitro, il Friburgo ha a disposizione questo calcio d'angolo.

21' - Hazard crossa in area dalla linea di fondo ma non calcia come voleva, ed il pericolo viene scongiurato dalla difesa organizzata bene.

24' - Fallo di Hazard, calcio di punizione per il Friburgo.

27' - Il Monchengladbach mantiene il possesso palla con rapidi scambi e aspetta che la difesa avversaria si apra in modo da poter colpire.

31' - Raffael calcia dopo aver ricevuto un bel passaggio. Il pallone esce davvero di poco sulla sinistra.

35' - Soyuncu entra un po' troppo deciso nel contrasto. Il Monchengladbach ha una punizione a disposizione.

40' - Preciso passaggio in area ricevuto da Andreas Christensen che con rapidità calcia in porta. Il tiro manca un po' di precisione e termina appena largo sulla destra.

45' - Janik Haberer riceve un passaggio al limite dell'area di rigore e spara sotto la traversa. Non ha messo abbastanza forza nel tentativo, e Yann Sommer para facilmente.

45' - Un minuto di recupero.

16.17 - FINE PRIMO TEMPO.

--------------INTERVALLO----------

46' - Via alla ripresa.

47' - Niederlechner mette una bella palla davanti alla porta per un compagno ma la difesa interviene con tempismo e libera.

51' - Vincenzo Grifo aggancia un bel filtrante e calcia da distanza interessante. Yann Sommer ha però la visuale libera e riesce a parare senza troppi problemi il pallone indirizzato all'angolino basso di destra.

53' - Niederlechner fa partire un pericoloso passaggio in area di rigore, ma la difesa avversaria devia la palla fuori.

----------

15.26 - Le squadre stanno scendendo nei rispettivi campi: è tutto pronto per il 19° turno di Bundesliga.

15.15 - Cinque le sfide in programma in questo sabato di Bundesliga: all'Allianz Arena il Bayern Monaco sfiderà lo Schalke 04, il Wolfsburg sarà di scena a Colonia mentre l'Hertha Berlino se la vedrà contro l'Ingolstadt. L'Hoffenheim affronterà il Mainz e il M'Gladbach ospiterà il Friburgo.

15.04 - Gentili lettori e lettrici di TMW un saluto da Rosa Doro e benvenuti alla diretta di Bundesliga. Insieme in questo sabato pomeriggio vivremo tutte le emozioni della 19ª giornata del campionato tedesco.