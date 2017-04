LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Dirar firma il pari per il Monaco!

Segui in diretta le sfide delle 20. Premere F5 per aggiornare la pagina.

MONACO-DIJON 1-1

21.03 - Match al via.

4' - Padroni di casa subito pericolosi con Mbappe che entra in area di rigore ma viene fermato dalla retroguardia del Dijon.

10' - Il Dijon prova a rispondere alla forza d'urto del Monaco ma si espone ad alcune ripartenza, come in questa occasione con Mbappe fermato da Varrault.

11' - Occasione Dijon!! Errore di Mendy che favorisce il cross di Sammaritano dalla sinistra. Il pallone per Diony attraversa tutta l'area senza che nessuno colpisca.

16' - Si fa vedere il Monaco con Dirar che cerca il taglio centrale di Bernardo Silva. Il portoghese conclude in porta senza inquadrare lo specchio.

21' - Mbappè!! Occasione per il Monaco!! Il giovane attaccante calcia in porta da buona posizione. Ottima la respinta di Reynet.

30' - Germain!! L'attaccante del Monaco conclude in porta da buona posizione su assist di Bakayoko. Varrault è bravissimo a respingere.

35' - Chafik!! L'esterno del Dijon prova la conclusione dalla distanza, Jemerson è sulla traiettoria e devia in corner.

39' - Buon traversone dalla sinistra di Sammaritano. Il pallone viene deviato da Bakayoko e bloccato da terra da Subasic.

42' - Gol di Varrault!! Dijon in vantaggio!! Clamoroso al "Louis II". Colpo di testa di Tavares che impegna Subasic. Sulla respinta c'è Varrault che porta avanti gli ospiti.

21.49 - Squadre negli spogliatoi a Montecarlo. Vantaggio clamoroso del Dijon sul Monaco per 1-0.

22.03 - Il direttore di gara dà il via al secondo tempo.

49' - Germain!! Monaco vicinissimo al pareggio!! Colpo di testa dell'attaccante biancorosso, Reynet ha un grande guizzo e toglie il pallone dalla porta.

56' - Continua a premere il Monaco con Lemar che va al traversone sugli sviluppi di un calcio di punizione. Pallone deviato in corner dalla difesa del Dijon.

64' - Pericoloso in Dijon in contropiede con Bouka-Moutou che scatta sulla sinistra e serve Sammaritano. La conclusione di quest'ultimo viene però bloccata da Subasic.

69' - Gol di Dirar!! Pareggio del Monaco!! Calcio di punizione di Falcao che sbatte sulla traversa e si ferma sulla linea dopo aver rimpallato sulla schiena di Reynet. Arriva come un falco Dirar a firmare il pareggio.

GUINGAMP-TOLOSA 2-1

20.00 - Si parte!

5' - Si fanno vedere i padroni di casa con un traversone di Mendy per la testa di Diallo. La sua incornata viene bloccata da Lafont.

12' - Errore di Lafont che serve Briand. L'attaccante rossonero va al cross per Mendy che manca l'appuntamento con il pallone.

14' - Momento favorevole al Guingamp con Briand che serve sulla corsa Coco. Lafont questa volta sceglie bene il tempo dell'uscita e blocca.

23' - Tanta intensità sul terreno di gioco con le due squadre che cercano spesso il lancio lungo. Reti bianche fra Guingamp e Tolosa.

30' - Siamo giunti alla mezzora di gioco a Guingamp. Reti bianche fra i rossoneri padroni di casa e il Tolosa.

36' - Toivonen!! Missile dell'esterno viola dalla distanza. Pallone che esce alto sopra la traversa.

38' - Diallo!! Capovolgimento di fronte con il centrocampista del Guingamp che prova la conclusione dalla distanza ma il pallone esce di poco sul fondo.

45' - Errore in disimpegno di Briand che innesca la ripartenza di Jean sulla destra. Il suo cross per Delort è impreciso e l'attaccante del Tolosa non può raggiungere il pallone.

20.47 - Finisce qui il primo tempo. Reti inviolate fra Guingamp e Tolosa.

21.01 - Inizia il secondo tempo.

49' - Briand!! Guingamp pericoloso!! Conclusione a giro dell'attaccante rossonero con la sfera che esce di poco sul fondo.

52' - Calcio di rigore per il Guingamp!! Lafont travolge Salibur lanciato in area di rigore. Per il direttore di gara non ci sono dubbi. Massima punizione per i rossoneri.

53' - Gol di Briand!! Guingamp in vantaggio!! L'attaccante rossonero spiazza Lafont e porta avanti la sua squadra.

62' - Gol di Mendy!! Raddoppio del Guingamp!! Missile dell'esterno d'attacco rossonero su assist perfetto di Didot. Pallone che si insacca sotto la traversa.

65' - Rigore per il Tolosa!! Coco cintura Toivonen in area, per il direttore di gara non ci sono dubbi e assegna la massima punizione per i viola.

67' - Gol di Delort!! Accorcia il Tolosa!! Nessun problema per l'attaccante viola che supera Johnsson e riapre il match.

75' - Salibur!! Guingamp vicinissimo gol!! Salibur conclude verso la porta sugli sviluppi di un corner. Trejo è ben appostato sulla linea e salva.

80' - Diallo!! Occasione per il Guingamp!! Conclusione ravvicinata del centrocampista rossonero, miracoloso il riflesso di Lafont.

85' - Conclusione su calcio di punizione di Salibur. Il pallone viene bloccato a terra da Lafont.

21.52 - Finisce qui. Il Guingamp supera 2-1 il Tolosa.

METZ-CAEN 2-2

20.00 - Inizia la sfida.

6' - Pericoloso il Caen con un calcio d'angolo raccolto da Adeoti. Il suo tentativo di testa si perde alto sopra la traversa.

13' - Spinge il Metz con Nguette che fa proseguire il gioco per Balliu. L'esterno cerca sul secondo palo Diabate. Esce Vercoutee.

20' - Rodelin!! Colpo di testa dell'esterno del Caen su cross di Seube dalla destra. Sfera che termina sul fondo.

25' - Errore di Falette che si fa recuperare il pallone da Santini. Il difensore del Metz poi recupera senza problemi.

28' - Apertura col contagiri di Cohade per Diabate che gli restituisce il pallone. Il trequartista granata viene però fermato dalla difesa del Caen.

36' - Combinazione fra Jouffre e Balliu che va al cross. Al centro dell'area c'è però Adeoti che riesce a liberare.

41' - Ancora Metz in avanti con Jouffre che allarga su Balliu. L'esterno granata va al cross per Diabate, blocca in uscita Vercoutre.

46' - Traversa di Karamoh!! Occasione per il Metz!! L'ivoriano raccoglie un passaggio filtrante di Santini, salta Diomande e conclude in diagonale ma la sfera viene respinta dalla traversa.

20.47 - Non c'è più tempo, squadra al riposo con Metz e Caen ferme sul punteggio di 0-0.

21.01 - Riprende la sfida.

47' - Rinvio di Vercoutre verso Rodelin che scende sulla sinistra e crossa per Bessat, Bisevac non si fa sorprendere

54' - Traversone di Jouffre dal lato destro del campo. Adeoti svetta di testa e riesce ad allontanare la minaccia.

65' - Gol favoloso di Sarr!! Metz in vantaggio!! Conclusione di destro bellissima del neo entrato con il pallone che supera Vercoutre.

72' - Ci prova Rodelin che, a tu per con Bisevac, prova la conclusione. Il pallone esce alto sopra la traversa della porta di Didillon.

76' - Gol di Santini!! Pareggia il Caen!! Calcio di punizione affidato a Bessat che trova Satini in area. La sua conclusione all'altezza del dischetto batte Didillon.

82' - Gol di Diabate!! Metz ancora in vantaggio!! Azione sulla destra di Balliu che percorre tutta la linea del fondo e serve il suo attaccante, bravo a realizzare da pochi passi.

88' - Gol di Rodelin!! Pareggio del Caen!! Traversone perfetto di Delaplace verso l'esterno d'attacco rossoblu che di testa batte Didillon.

21.51 - Arriva il triplice fischio del direttore di gara Metz e Caen si dividono la posta in palio. Finisce 2-2.

MONTPELLIER-LORIENT 2-0

20.00 - Battuto il primo pallone della sfida.

8' - Gol di Boudebouz!! Montpellier in vantaggio!! Cavalcata di Roussillon che entra in area e calcia di prima intenzione. Lecomte respinge sui piedi del numero 10 arancioblu che porta avanti i suoi.

13' - La risposta del Lorient arriva con un calcio di punizione affidata a Ciani. Pallone che si perde in curva.

18' - Bella accelerazione di Mbenza su assist di Boudebouz. Peybernes fa ottima guardia e riesce a recuperare il pallone.

27' - Gol di Mbenza!! Raddoppio del Montpellier!! Traversone al bacio di Mounie verso il centro dell'area. Il numero 18 arancioblu sbuca sul primo palo e batte Lecomte di destro.

33' - Continua ad attaccare la formazione di casa non paga del doppio vantaggio. Lorient in difficoltà.

39' - Moukandjo!! Lorient vicino al gol!! Sugli sviluppi di un corner, l'attaccante arancionero stacca di testa. Pionnier salva con un guizzo felino.

20.47 - Il direttore di gara manda le squadre al riposo con il Montpellier avanti 2-0 sul Lorient.

21.01 - Il direttore di gara dà il via alla ripresa.

46' - Subito padroni di casa in avanti con Boudebouz che supera due avversari e crossa al centro per Mounier. Libera la difesa del Lorient.

48' - Si addormenta la difesa del Montpellier con Moukandjo che recupera palla a Hilton. Skhiri devia in corner.

54' - Sessegnon!! Occasione per il Montpellier!! Colpo di testa del centrocampista arancioblu su cross di Boudebouz. Palla che esce sul fondo di poco.

56' - Traversa di Hilton!! Occasione Montpellier!! Incornata perfetta del capitano della squadra di casa con il pallone che sbatte sul montante sopra la porta di Lecomte.

60' - Palo di Peybernes!! Occasione Lorient!! Colpo di testa del difensore arancionero su corner battuto da Marveaux. La sfera rimbalza sul montante e si perde sul fondo.

69' - Philippoteaux!! Occasione per il Lorient!! L'esterno ospite conclude da ottima posizione. Pionnier ancora una volta si salva.

75' - Un quarto d'ora al termine della sfida. Montpellier avanti 2-0 sul Lorient.

80' - Ci prova ancora Lasne dal lato sinistro del campo, ma la retroguardia del Lorient fa ottima guardia.

87' - Bell'azione corale del Montpellier che libera al tiro Lasne. La sua conclusione è debole e viene bloccata da Lecomte.

90' - Dolly!! Occasione per il Montpellier!! Il belga riceve in area tutto solo davanti a Lecomte dopo una bella accelerazione di Mounie. La sfera si perde di poco a lato.

21.49 - Non c'è più tempo. Finisce qui la sfida fra Montpellier e Lorient con il successo per 2-0 dei padroni di casa.

RENNES-LILLE 2-0

20.00 - Il direttore di gara dà il via alla gara.

3' - Gol di Mubele Ndombe!! Rennes in vantaggio!! L'esterno d'attacco rossonero recupera una respinta corta di Amadou e conclude verso la porta superando Enyeama.

10' - Continua ad attaccare il Rennes con Gnagnon che serve Sio. L'attaccante rossonero calcia in porta trovando la risposta di Enyeama.

15' - Risponde il Lille con Corchia. Il suo cross viene raccolto da De Preville che calcia in porta. Respinge la difesa di casa.

20' - Occasione per il Lille!! Traversone dal lato sinistro del campo di De Preville. Mexer interviene in anticipo e mette di un soffio a lato. Che rischio per l'esterno del Rennes.

23' - Gourcouff!! Rennes vicino al raddoppio!! Sio resiste alla carica di due avversari e mette un pallone perfetto per l'ex Roma e Milan che calcia da pochi passi. Miracolosa la respinta di Enyeama.

29' Gol di Sio!! Raddoppio del Rennes!! Lancio lungo dalle retrovie per Gourcouff che supera Beria e crossa verso il centro. L'attaccante rossonero da pochi passi non sbaglia.

35' - Xeka!! Occasione per il Lille!! Il centrocampista biancorosso riceve una respinta corta della difesa del Rennes in seguito ad azione d'angolo e calcia in porta. Costil si salva.

38' - Traversa di Xeka!! Ancora un'occasione per il Lille!! La formazione ospite questa volta è sfortunata. Sulla conclusione del centrocampista dalla distanza, Costil è battuto ma la sfera viene respinta dal montante.

20.46 - Dopo un minuto di recupero il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi. Rennes avanti 2-0 sul Lille.

21.01 - Si riparte!

48' - Amadou!! Occasione per il Lille!! Colpo di testa del centrale difensivo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ancora grande la risposta di Costil.

53' - Sio!! Occasione per il Rennes!! L'attaccante rossonero parte in velocità, entra in area e dopo aver superato Enyeama calcia in porta. Il pallone si perde incredibilmente a lato.

60' - De Preville!! L'esterno del Lille viene lanciato da Kishna, l'esterno entra in area e calcia in diagonale con la sfera che esce sul fondo.

70' - Calcio di punizione in favore del Lille con Alonso che stacca di testa. La sua incornata si perde sul fondo.

80' - Dieci minuti al termine più recupero a Rennes. La formazione di casa sembra in controllo del match.

87' - Occasione sfumata per il Lille con El Ghazi che pensava di essere in fuorigioco e rallenta la sua corsa. Libera la difesa di casa.

21.49 - Non c'è più tempo. Il Rennes supera il Lille per 2-0.

19.56 - Le otto squadre in campo alle 20 stanno facendo il loro ingresso sui rispettivi terreni di gioco.

19.31 - Queste le partite che si giocheranno alle 20: Guingamp-Tolosa; Metz-Caen; Montpellier-Lorient; Rennes-Lille. Alle 21 sarà invece la volta di Monaco-Dijon.

Amanti del calcio francese buonasera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle sfide valide per la 33a giornata di Ligue 1.