LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Delort porta in vantaggio il Tolosa a Lorient

Segui in diretta le gare delle 19. Premere F5 per aggiornare la pagina.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

ANGERS-NANCY 0-0

19.00 - Inizia la sfida.

3' - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Capelle riceve dal limite dell'area e calcia di prima intenzione. Il pallone si perde alto sopra la traversa.

13' - N'Doye!! Occasione per l'Angers!! Colpo di testa del centrocampista bianconero che prende bene il tempo all'avversario, ma Costil devia in corner.

20' - Risponde il Rennes con Gourcuff che, dopo una finta in area, scaglia un destro verso la porta. Traore devia in corner.

LIONE-NANCY 0-0

19.00 - Il direttore di gara dà via all'incontro.

6' - Si fa vedere la formazione di casa con un traversone di Morel dal lato sinistro del campo, libera la difesa del Nancy.

14' - Ancora padroni di casa propositivi con Jallet che scende sulla destra e crossa verso il centro. Chernik libera di pugno.

18' - Cornet!! Occasione per il Lione!! L'esterno destro riceve da Lacazette, supera Badila con una finta e calcia in diagonale mettendo di poco sul fondo.

22' - Yanga-Mbiwa!! Colpo di testa dell'ex difensore della Roma. Pallone che si perde a fondo campo.

METZ-DIJON 0-0

19.00 - Si parte!

6' - Intervento falloso di Abeid ai danni di Cohade. Il direttore di gara assegna un calcio di punizione per il Metz.

7' - Lo stesso Cohade si incarica della battuta del calcio da fermo. Libera la difesa del Dijon.

12' - Dijon pericolosissimo con Lees-Melou che entra in area e serve Martin. Il numero 13 ospite da ottima posizione calcia malissimo spedendo il pallone in curva.

16' - Cohade!! Occasione per il Metz!! Azione in velocità sulla sinistra del numero 24 granata che entra in area e calcia in diagonale trovando l'ottima risposta in corner di Reynet.

LORIENT-TOLOSA 0-1

19.00 - Inizia il primo tempo.

2' - Tolosa in avanti con Delort che riceve da un tiro dalla bandierina e calcia al volo trovando una nuova deviazione in corner.

15' - Le Goff si stacca sulla corsia sinistra e crossa verso il centro dell'area. Jullien anticipa Marveaux e libera.

18' - Lorient pericoloso con Wakaso. La sua conclusione dalla distanza si perde abbondantemente a fondo campo alla sinistra di Lafont.

24' - Gol di Delort!! Tolosa in vantaggio!! Verticalizzazione di Trejo per Delort che si gira su Bodiger, entra in area e supera Lecomte.

NIZZA-SAINT-ETIENNE 1-0

19.00 - Comincia la gara dell'Allianz Rivera.

4' - La formazione di casa parte forte con un tocco di testa di Belhanda verso Plea. Theophile-Catherine chiude con tranquillità.

7' - Che gol di Cyprien!! Nizza in vantaggio!! Plea tocca all'indietro verso il proprio centrocampista che dalla distanza non ci pensa due volte e scaglia un destro potentissimo. Nulla da fare per Moulin.

14' - Plea!! Occasione per il Nizza!! L'attaccante del Nizza mette a terra di petto ed entra in area. Moulin sceglie ottimamente il tempo dell'uscita salvando la sua porta.

21' - Hamouma!! Saint-Etienne ad un passo dal pareggio!! Il capitano dei Verts scatta palla al piede e si inserisce in un buco della difesa del Nizza. La sua conclusione è imprecisa e si perde di poco sul fondo.

18.57 - Le dieci squadre impegnate questa sera stanno facendo il loro ingresso sui rispettivi terreni di gioco.

18.36 - Dovevano essere sei la gare in programma questa sera. Bastia-Nantes è stata rinviata a causa della forte pioggia che si è abbattuta sulla città corsa e che ha reso impraticabile il manto erboso del "Cesari".

18.35 - In attesa delle gare di questa sera, ecco come si presenta la classifica di Ligue 1: Monaco** 55; Paris Saint-Germain** 52; Nizza 49; Lione* 37; Saint-Etienne, Bordeaux** 36; Olympique Marsiglia 33; Guingamp, Rennes 31; Tolosa 29; Nancy* 27; Lille**, Montpellier**, Nantes 26; Caen 25; Dijon, Metz* 24; Angers 23; Bastia 22; Lorient 21.

Metz con due punti di penalizzazione.

*una partita in meno.

**una partita in più.

18.32 - Saranno cinque le sfide che si disputeranno alle ore 19: Angers-Rennes; Lione-Nancy; Lorient-Tolosa; Metz-Dijon; Nizza-Saint-Etienne.

Amanti del calcio francese buonasera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle gare della 24a giornata di Ligue 1