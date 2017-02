LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Finiscono i primi tempi: pareggia il PSG

Segui in diretta le sfide delle ore 20. Premere F5 per aggiornare la pagina.

BORDEAUX-RENNES 0-0

20.00 - Si parte!

10' - Sono trascorsi i primi dieci minuti di gioco con le due formazioni che si stanno studiando a centrocampo.

18' - Spinge il Rennes con Gnagnon che lavora un pallone sulla sinistra ed effettua un cross basso liberato all'ultimo da Mendes.

23' - Amalfitano!! Occasione per il Rennes!! Il centrocampista rossonero riceve in area, si gira e calcia in diagonale trovando l'ottima opposizione di Carrasso.

32' - Sta dominando il Rennes in questo frangente. Intervento falloso di Toulalan ai danni di Kalulu. Punizione per gli ospiti.

34' - Occasione Rennes!! Sugli sviluppi del calcio da fermo, Gourcuff mette un pallone morbido che Danze non aggancia di testa di un niente.

43' - Soffre molto il Bordeaux di fronte agli attacchi del Rennes. La squadra di Christian Gourcuff sta spingendo con insistenza.

20.47 - Fischi del pubblico di casa al termine della prima frazione di gara. Reti bianche fra Bordeaux e Rennes ma meglio gli ospiti.

DIJON-PARIS SAINT-GERMAIN 1-1

20.00 - Inizia la sfida.

1' - Dijon subito pericoloso!! Neanche venti secondi trascorsi sul cronometro che Diony entra in area e viene fermato da Areaola che prende palla e avversario. Fa proseguire il direttore di gara.

6' - Palo di Diony!! Occasione per il Dijon!! Kurzawa si addormenta in area di rigore favorendo proprio l'attaccante di casa che calcia cogliendo il montante alla destra di Areola.

11' - Proteste del PSG che chiedeva un rigore per un intervento di Reynet ai danni di Cavani. Dal replay si evince come sia più un pestone dell'attaccante uruguaiano al portiere del Dijon.

16' - Matuidi!! Si è svegliato il Paris Saint-Germain con il centrocampista francese che colpisce da buona posizione. Reynet resinge.

29' - Gol di Lucas!! Paris Saint-Germain in vantaggio!! Affondo sulla destra di Aurier. Il suo traversone è per il brasiliano che calcia due volte. Prima trova l'opposizione di Chafik sulla linea, poi gonfia la rete di potenza.

31' - Gol di Tavares!! Pareggio del Dijon!! Azione indisturbata di Less-Melou sulla destra. Il centrocampista serve a rimorchio Tavares che di prima intenzione fulmina Areola.

40' - Inserimento di Matuidi in area di rigore. Il suo traversone verso Cavani viene deviato in corner.

20.46 - Finisce qui il primo tempo fra Dijon e Paris Saint-Germain. Al gol di Lucas ha risposto immediatamente Tavares.

GUINGAMP-CAEN 0-0

20.00 - Il direttore di gara dà il via all'incontro.

8' - Deaux!! Occasione per il Guingamp!! Conclusione violenta da fuori area del centrocampista rossonero ma Vercoutre ha un grandissimo riflesso e respinge.

14' - Si fa vedere il Caen con una discesa di Guilbert sulla destra, il suo cross è per Delaplace che calcia in porta. Johnsson blocca.

19' - Ci prova il Guingamp con una conclusione dalla lunga distanza di Diallo. Il pallone si spegne sul fondo alla destra di Vercoutre.

28' - De Pauw si incarica della battuta di un calcio da fermo. Il pallone si perde direttamente in curva. Brutta conclusione la sua.

37' - Palo di Lois!! Caen vicino al gol!! Accelerazione di Bessat sulla sinistra. Il suo cross trova il numero 14 rossoblu che colpisce di testa, ma il pallone si stampa sul palo alla destra di Johnsson.

41' - Coco!! Occasione per il Guingamp!! L'esterno d'attacco rossonero si trova a tu per tu con Vercoutre e calcia di prima intenzione trovando la risposta del portiere del Caen.

44' - Briand!! Bell'azione dell'attaccante del Guingamp che rientra sul destro e calcia a giro mettendo il pallone sopra la traversa.

20.45 - Squadre al riposo. Bel primo tempo fra Guingamp e Caen, è mancato soltanto il gol. 0-0 dopo la prima frazione di gara.

LILLE-LORIENT 0-0

20.00 - Battuto il primo pallone del match.

2' - Aliadiere!! L'attaccante del Lorient riceve in area di rigore sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma il suo colpo di testa viene neutralizzato da Maignan.

12' - Xeka!! Conclusione del centrocampista del Lille dalla lunga distanza, Lecomte si distende e respinge.

20' - Dopo aver dato vita ad un ottimo inizio di match, le due squadre in campo hanno rallentato il proprio ritmo.

30' - Siamo giunti alla mezzora di gioco. Persiste il risultato di parità fra Lille e Lorient.

41' - Benzia prova lo scambio con De Preville, ma il centravanti del Lille finisce per perdere il contatto con il pallone e l'azione sfuma.

20.46 - Poche emozioni in questa prima frazione di gara. Reti inviolate all'intervallo fra Lille e Lorient.

MONTPELLIER-BASTIA 1-1

20.00 - Comincia il primo tempo.

6' - Diallo!! L'attaccante del Bastia calcia in porta dalla distanza. Il pallone sorvola la traversa e termina sul fondo.

9' - Traversa di Diallo!! Occasione per il Bastia!! Ancora l'attaccante del team corso protagonista. La sua conclusione scheggia la traversa.

17' - Gol di Mounie!! Montpellier in vantaggio!! Sugli sviluppi di un calcio da fermo, l'attaccante colpisce al volo e mette alle spalle di Leca.

25' - Colpo di testa di Hilton, ben innescato da Boudebouz su calcio di punizione. Il pallone si spegne di molto a fondo campo.

34' - Gol di Crivelli!! Pareggio del Bastia!! Errore della difesa del Montpellier che, schierata sull'invito al volo di Diallo, lascia Crivelli tutto solo di battere a rete.

39' - Danic!! Bastia vicino al secondo gol!! Conclusione di prima intenzione del neo entrato che riceve un assist di Saint-Maximin e calcia di un soffio sul fondo.

45' - Crivelli!! Girata in area di rigore dell'attaccante del Bastia. Jourdren respinge il pallone.

20.46 - Finisce qui il primo tempo fra Montpellier e Bastia. Le due squadre vanno al riposo sul punteggio di 1-1.

19.57 - Le dieci squadre impegnate questa sera stanno facendo il proprio ingresso sui rispettivi terreni di gioco. Occhi puntati su Dijon-PSG, ma non solo.

19.35 - Questa invece la classifica in attesa dei match della serata: Monaco** 52; Nizza** 49; Paris Saint-Germain 46; Lione* 37; Saint-Etienne, Olympique Marsiglia** 33; Bordeaux 32; Guingamp 31; Rennes 30; Tolosa, Lille, Nantes 26; Dijon, Nancy*, Metz 24; Angers, Montpellier 23; Bastia, Caen* 22; Lorient 18.

Metz due punti di penalizzazione.

*una partita in meno.

**una partita in più.

19.33 - Queste le gare che si giocheranno fra poco più di mezzora: Bordeaux-Rennes; Dijon-Paris Saint-Germain; Guingamp-Caen; Lille-Lorient; Montpellier-Bastia.

19.31 - Il big match delle 17 fra Monaco e Nizza ha visto i biancorossi di Jardim imporsi per 3-0 e conquistare in un solo colpo il Derby della Costa Azzurra e il primato in classifica. Alle 20 toccherà al Paris Saint-Germain rispondere.

Amanti del calcio francese buonasera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle gare della 23a giornata di Ligue 1.