LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Vincono Nizza e Lione, pareggia il Tolosa

Segui in diretta le gare delle 19. Premere F5 per aggiornare la pagina.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

20.53 - Si sono concluse le sfide delle ore 19: Angers-Rennes 0-0; Lione-Nancy 4-0; Lorient-Tolosa 1-1; Metz-Dijon 2-1; Nizza-Saint-Etienne 1-0. Fra poco invece inizierà la sfida del Velodrome fra Olympique Marsiglia-Guingamp mentre Bastia-Nantes è stata rinviata.

ANGERS-RENNES 0-0

19.00 - Inizia la sfida.

3' - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Capelle riceve dal limite dell'area e calcia di prima intenzione. Il pallone si perde alto sopra la traversa.

13' - N'Doye!! Occasione per l'Angers!! Colpo di testa del centrocampista bianconero che prende bene il tempo all'avversario, ma Costil devia in corner.

20' - Risponde il Rennes con Gourcuff che, dopo una finta in area, scaglia un destro verso la porta. Traore devia in corner.

28' - Fa girare il pallone il Rennes nel tentativo di imporre il proprio gioco. Chiude bene gli spazi in difesa l'Angers con ordine.

30' - Capelle!! Occasione per l'Angers!! Conclusione dalla distanza del numero 15 bianconero, Costil ci arriva con la punta delle dita e mette in corner. Il direttore di gara inspiegabilmente assegna la rimessa dal fondo.

37' - Gourcuff si incarica della battuta di un calcio di punizione. La traiettoria è insidiosa, ma Thomas devia di testa in corner.

19.48 - Dopo due minuti di recupero l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. 0-0 fra Angers e Rennes.

20.02 - Inizia il secondo tempo.

54' - Che rischio per Cissokho che perde palla in area di rigore sulla pressione di Gourcuff. Lo stesso difensore dell'Angers rientra sull'ex Milan che cade a terra. Fa proseguire il direttore di gara.

60' - N'Doye!! Occasione per l'Angers!! Il centrocampista bianconero calcia da posizione ravvicinata, Costil con un riflesso gli nega la gioia del gol.

67' - Calcio di punizione affidato al piede di Gourcuff, il suo traversone viene allontanato dalla retroguardia dell'Angers.

75' - Qualche errore di troppo in questi frangenti con Angers e Rennes che sono ferme sullo 0-0 quando siamo alla mezzora della ripresa.

80' - Sio!! Occasione per il Rennes!! Calcio di punizione a giro dell'attaccante del Rennes. Michel vola a mettere in corner.

81' - Cos'ha sbagliato Pepe!! Occasione per l'Angers!! Contropiede rapido del numero 7 bianconero che entra in area e calcia in diagonale mettendo la sfera incredibilmente sul fondo.

86' - Rosso per Baal!! Rennes in dieci uomini!! Intervento in ritardo del difensore rossonero su Pepe. Punizione per l'Angers ed espulsione per l'esterno sinistro.

20.52 - Finisce qui la sfida fra Angers e Rennes. Reti inviolate al termine dei 90 minuti

LIONE-NANCY 4-0

19.00 - Il direttore di gara dà via all'incontro.

6' - Si fa vedere la formazione di casa con un traversone di Morel dal lato sinistro del campo, libera la difesa del Nancy.

14' - Ancora padroni di casa propositivi con Jallet che scende sulla destra e crossa verso il centro. Chernik libera di pugno.

18' - Cornet!! Occasione per il Lione!! L'esterno destro riceve da Lacazette, supera Badila con una finta e calcia in diagonale mettendo di poco sul fondo.

22' - Yanga-Mbiwa!! Colpo di testa dell'ex difensore della Roma. Pallone che si perde a fondo campo.

35' - Cornet!! Conclusione violenta dell'esterno del Lione. Pallone che esce di un soffio sul fondo.

39' - Gran gol di Valbuena!! Lione in vantaggio!! L'attaccante del Lione riceve dal vertice sinistro dell'area di rigore, rientra sul destro e fa partire un tiro a giro che non lascia scampo a Chernik.

44' - Gol di Fekir!! Raddoppio del Lione!! Invenzione di Lacazette che trova Fekir in area di rigore. Il numero 18 rossoblu supera Chernik con un delicato pallonetto.

19.47 - Squadre al riposo a Lione. Padroni di casa in vantaggio 2-0 contro il Nancy.

20.01 - Ripresa al via.

51' - Calcio di rigore per il Lione!! Trattenuta ingenua di Guidileye ai danni di Depay. Il direttore di gara non ha dubbi e assegna la massima punizione per i rossoblu.

53' - Gol di Lacazette!! Terzo gol del Lione!! L'attaccante rossoblu calcia perfettamente dal dischetto mettendo alle spalle di Chernik.

57' - Gol di Depay!! Quarto gol del Lione!! Passaggio filtrante di Gonalons per l'olandese che in diagonale firma il poker dell'OL.

65' - Il risultato ormai è acquisito con il Lione in vantaggio sul Nancy per 4-0 davanti al proprio pubblico.

73' - Avanza ancora il Lione con Cornet. La sua conclusione dalla distanza è imprecisa e il pallone si perde alto sopra la traversa.

83' - Ci prova Yanga-Mbiwa con un colpo di testa dall'interno dell'area di rigore. La sua incornata si perde sul fondo.

20.46 - Arriva il triplice fischio del direttore di gara. Il Lione travolge 4-0 il Nancy e riscatta la sconfitta nel derby contro il Saint-Etienne di domenica scorsa.

LORIENT-TOLOSA 1-1

19.00 - Inizia il primo tempo.

2' - Tolosa in avanti con Delort che riceve da un tiro dalla bandierina e calcia al volo trovando una nuova deviazione in corner.

15' - Le Goff si stacca sulla corsia sinistra e crossa verso il centro dell'area. Jullien anticipa Marveaux e libera.

18' - Lorient pericoloso con Wakaso. La sua conclusione dalla distanza si perde abbondantemente a fondo campo alla sinistra di Lafont.

24' - Gol di Delort!! Tolosa in vantaggio!! Verticalizzazione di Trejo per Delort che si gira su Bodiger, entra in area e supera Lecomte.

30' - Palo di Braithwaite!! Tolosa ad un passo dal raddoppio!! Doppio passo del capitano viola in area di rigore e conclusione violenta che impatta sul montante e rimpalla su un avversario. Sarà corner.

42' - Mvuemba riceve palla al limite dell'area e calcia di prima intenzione. C'è una deviazione della difesa, sarà calcio d'angolo.

44' - Salvataggio sulla linea di Peybernes!! Occasione per il Tolosa!! Contropiede di Braithwaite che, a tu per tu con Lecomte, lo supera con un tocco morbido allontano a pochi centimetri della porta dal difensore del Lorient.

19.45 - Non c'è più tempo. Le due formazioni vanno al riposo sul punteggio di 1-0 per il Tolosa sul campo del Lorient.

20.01 - Fischio d'inizio del secondo tempo.

47' - Traversa di Waris!! L'attaccante del Lorient calcia in porta dal versante destro del campo. Il pallone sorprende Lafont e sbatte sul montante prima di terminare sul fondo.

60' - Gol di Marveaux!! Pareggio del Lorient!! Passaggio a rimorchio di Aliadiere per il suo numero 10, abile a battere Lafont con un preciso diagonale.

65' - Adesso il Lorient è galvanizzato dal pareggio e sta spingendo sull'acceleratore alla ricerca del gol del sorpasso.

70' - Ci prova il Tolosa con Braithwaite che riceve sul lato sinistro dell'area di rigore. L'attaccante viola viene però chiuso in corner.

78' - Mvuemba!! Spinge ancora il Lorient con il centrocampista che calcia da posizione ravvicinata, Lafont si supera e respinge a mano aperta.

85' - Braithwaite!! Conclusione potente dalla distanza del capitano del Tolosa, Lecomte vola a mettere in angolo.

92' - Marveaux!! Lorient vicino al vantaggio!! Il numero 10 arancionero riceve un cross di Le Goff e gira di prima intenzione verso la porta. Lafont salva tutto con un riflesso eccezionale.

20.50 - Triplice fischio del direttore di gara. Lorient e Tolosa si dividono la posta in palio chiudendo il match sull'1-1.

METZ-DIJON 2-1

19.00 - Si parte!

6' - Intervento falloso di Abeid ai danni di Cohade. Il direttore di gara assegna un calcio di punizione per il Metz.

7' - Lo stesso Cohade si incarica della battuta del calcio da fermo. Libera la difesa del Dijon.

12' - Dijon pericolosissimo con Lees-Melou che entra in area e serve Martin. Il numero 13 ospite da ottima posizione calcia malissimo spedendo il pallone in curva.

16' - Cohade!! Occasione per il Metz!! Azione in velocità sulla sinistra del numero 24 granata che entra in area e calcia in diagonale trovando l'ottima risposta in corner di Reynet.

26' - Diabate si divora il vantaggio!! L'attaccante del Metz scatta sul filo del fuorigioco ed entra in area ma al momento della conclusione si fa rimontare da Loties.

35' - Dieci minuti alla conclusione del primo tempo a Metz. Granata fermi sullo 0-0 con il Dijon.

40' - Retropassaggio di Diabate per Cohade, il numero 24 del Metz calcia di destro con il pallone che si perde sul fondo.

19.45 - Finisce qui il primo tempo. Reti inviolate fra Metz e Dijon.

20.01 - Battuto il primo pallone del secondo tempo.

46' - Gol di Sarr!! Metz in vantaggio!! Gran lavoro di Diabate che vede l'arrivo di Sarr in area di rigore e lo serve. L'esterno granata è bravo a battere Reynet sul primo palo.

51' - Diony!! L'attaccante del Dijon appena entra sul terreno di gioco fa partire un diagonale insidioso dalla distanza. Didillon blocca a terra.

58' - Traversa di Diabate!! Occasione per il Metz!! Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Cohade trova il suo centravanti che gira di testa verso la porta. Il pallone si stampa sul montante della porta di Reynet.

60' - Rosso per Loties!! Dijon in dieci!! Il difensore, già ammonito, atterra Sarr. Il direttore di gara estrae il secondo giallo e di conseguenza il rosso.

64' - Calcio di rigore per il Metz!! Accelerazione di Cohade su Chafik che lo atterra in area di rigore. Massima punizione in favore della formazione di casa.

65' - Gol di Diabate!! Raddoppio del Metz!! L'attaccante granata spiazza Reynet e firma il gol del 2-0.

74' - Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Jouffre pesca Diabate in area, il suo colpo di testa è impreciso e pallone sul fondo.

79' - Gol di Varrault!! Il Dijon accorcia le distanze!! Sugli sviluppi di un corner si accende una mischia risolta di testa dal difensore ospite.

87' - Diony!! Dijon vicino al pareggio!! Il numero 9 ospite avrebbe sul suo mancino la palla del 2-2, ma calcia alto sopra la traversa.

93' - Incredibile contropiede fallito dal Metz!! Diabate parte in campo aperto, entra in area, prova ad aggirare Reynet ma perde il tempo della conclusione. Che occasione sprecata dalla squadra di casa.

20.51 - Il direttore di gara dice che può bastare e manda le squadre sotto la doccia. Il Metz supera 2-1 il Dijon con un po' di sofferenza.

NIZZA-SAINT-ETIENNE 1-0

19.00 - Comincia la gara dell'Allianz Rivera.

4' - La formazione di casa parte forte con un tocco di testa di Belhanda verso Plea. Theophile-Catherine chiude con tranquillità.

7' - Che gol di Cyprien!! Nizza in vantaggio!! Plea tocca all'indietro verso il proprio centrocampista che dalla distanza non ci pensa due volte e scaglia un destro potentissimo. Nulla da fare per Moulin.

14' - Plea!! Occasione per il Nizza!! L'attaccante del Nizza mette a terra di petto ed entra in area. Moulin sceglie ottimamente il tempo dell'uscita salvando la sua porta.

21' - Hamouma!! Saint-Etienne ad un passo dal pareggio!! Il capitano dei Verts scatta palla al piede e si inserisce in un buco della difesa del Nizza. La sua conclusione è imprecisa e si perde di poco sul fondo.

30' - Plea!! Occasione per il Nizza!! Conclusione in diagonale dell'attaccante rossonero, Moulin respinge con ottimi riflessi.

33' - Incredibile rigore fischiato al Saint-Etienne!! Hamouma riceve in area e prova il cross verso il centro. Henrique viene colpito in faccia dal pallone con il direttore di gara che vede un tocco di mano che in realtà non c'è. Vibranti proteste dei giocatori del Nizza.

34' - Dopo essersi consultato con gli assistenti, il direttore di gara è tornato sulla sua decisione non assegnando il rigore al Saint-Etienne.

38' - Lacroix!! Occasione per il Saint-Etienne!! Il difensore del Verts riceve da Hamouma e colpisce di testa in area di rigore, la sfera si perde sul fondo di poco.

19.46 - Il direttore di gara dice che può bastare e manda le squadre al riposo. Nizza avanti 1-0 sul Saint-Etienne.

20.02 - Si riparte!

53' - Roux!! Occasione per il Saint-Etienne!! Conclusione di prima intenzione dell'attaccante dei Verts, Cardinale respinge con un ottimo guizzo.

62' - Ancora Roux!! L'attaccante del Saint-Etienne calcia in porta dalla distanza, il pallone sorvola di poco la traversa della porta di Cardinale.

67' - Plea difende il pallone dall'attacco di Theophile-Catherine, ma il centrale del Saint-Etienne riesce a chiudere in fallo laterale.

70' - Sempre Roux!! Occasione per il Saint-Etienne!! Ormai è un duello personale fra l'attaccante del Saint-Etienne e Cardinale. Il numero 9 dei Verts calcia in porta dalla distanza, l'estremo difensore del Nizza respinge in tuffo mettendo in corner.

75' - Cyprien!! Nizza ad un passo dal raddoppio!! Sovrapposizione perfetta di Plea sulla destra che serve a rimorchio il centrocampista. La sua conclusione lambisce il palo alla destra di Moulin e si perde sul fondo.

80' - Plea!! Occasione per il Nizza!! Sta sprecando molto la formazione di Favre con l'attaccante che calcia in diagonale da posizione buona. Pallone che si perde a fondo campo.

20.50 - Non c'è più tempo. Il Nizza batte 1-0 il Saint-Etienne e torna ad agganciare il Paris Saint-Germain al secondo posto alle spalle del Monaco.

18.57 - Le dieci squadre impegnate questa sera stanno facendo il loro ingresso sui rispettivi terreni di gioco.

18.36 - Dovevano essere sei la gare in programma questa sera. Bastia-Nantes è stata rinviata a causa della forte pioggia che si è abbattuta sulla città corsa e che ha reso impraticabile il manto erboso del "Cesari".

18.35 - In attesa delle gare di questa sera, ecco come si presenta la classifica di Ligue 1: Monaco** 55; Paris Saint-Germain** 52; Nizza 49; Lione* 37; Saint-Etienne, Bordeaux** 36; Olympique Marsiglia 33; Guingamp, Rennes 31; Tolosa 29; Nancy* 27; Lille**, Montpellier**, Nantes 26; Caen 25; Dijon, Metz* 24; Angers 23; Bastia 22; Lorient 21.

Metz con due punti di penalizzazione.

*una partita in meno.

**una partita in più.

18.32 - Saranno cinque le sfide che si disputeranno alle ore 19: Angers-Rennes; Lione-Nancy; Lorient-Tolosa; Metz-Dijon; Nizza-Saint-Etienne.

Amanti del calcio francese buonasera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle gare della 24a giornata di Ligue 1