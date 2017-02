LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Everton già sul 3-0, il Liverpool non sfonda

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

15:30 - Buonasera cari amici di TMW, Alessandra Stefanelli vi dà il benvenuto a Diretta Premier, la cronaca testuale della ventiquattresima giornata del campionato inglese. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che questo turno saprà regalarci.

15:45 - Nel match che si è giocato alle 13:00 il Chelsea ha battuto per 3-1 l'Arsenal, volando a +12 sul secondo posto occupato momentaneamente dai Gunners. Il Liverpool ora può tentare il sorpasso.

16:00 - VIA ALLE GARE!

——

CRYSTAL PALACE-SUNDERLAND 0-1

1’ - Si parte!

5' - Poche emozioni in questo avvio di gara tra due formazioni che hanno moltissimo da giocarsi.

10' - GOL DEL SUNDERLAND! HA SEGNATO KONE! Conclusione di Kone respinta da Hennessey che non trattiene, la palla torna sui piedi del calciatore che questa volta non sbaglia!

33' - 33’ - Occasione per il Palace! Dann scambia con Ward sulla destra, cross a cercare Benteke che viene però fermato da Kone.

——

EVERTON-BOURNEMOUTH 3-0

1’ - Via al match!

1' - GOL DELL'EVERTON! LUKAKU PORTA SUBITO AVANTI I TOFFEES Avvio fulminante da parte dell’Everton che dopo appena 30 secondi si porta avanti. Lukaku finalizza un bel filtrante e infila il pallone all’angolino.

23' - RADDOPPIO EVERTON! HA SEGNATO MCCARTHY! Lukaku se ne va senza problemi tra due giocatori e serve McCarthy che calcia, il suo tiro colpisce un difensore prima di rotolare lentamente in rete.

25' - Gara abbastanza a senso unico dopo il raddoppio.

30' - GOL DELL'EVERTON! ANCORA LUKAKU! Difesa da rivedere quella del Bournemouth. Francis voleva appoggiare il pallone al suo portiere, invece lo cede direttamente a Lukaku. Più facile di un calcio di rigore, pallone in rete.

——

HULL CITY-LIVERPOOL 0-0

1’ - L’arbitro fischia l’inizio!

5' - Pochissime emozioni in questi primi minuti di gara. Il Liverpool non sfonda.

18’ - Il Liverpool chiede un calcio di rigore per un fallo di mano in area di Maguire. L’arbitro lascia correre.

37’ - L’occasione migliore della gara per i Reds! Coutinho serve Matip che da buona posizione non squadra il bersaglio! Pallone largo.

——

SOUTHAMPTON-WEST HAM 1-1

1’ - Si parte!

2’ - Subito West Ham in avanti. Carrols riceve un cross da Feghouli ma non riesce a stopparlo.

10' - GOL DEL SOUTHAMPTON! SEGNA SUBITO GABBIADINI!Gabbiadini si presenta subito al calcio inglese come meglio non poteva fare! L’ex Napoli evita la trappola del fuorigioco, supera Randolph e deposita in rete portando avanti i suoi!

12' - GOL DEL WEST HAM! PAREGGIO IMMEDIATO DI CARROLL! Non è durato molto il gol dei Saints. Pareggio immediato di Carrol che riceve il pallone da Obiang, lo difende dalla pressione avversaria e insacca in rete. Che partita!

20’ - Il gol di Gabbiadini è stato il numero 400 segnato da un italiano in Premier League.

——

WATFORD-BURNLEY 1-0

1’ - Si parte!

6’ - Subito un episodio che cambia la partita. Il Burnley resta in dieci uomini per l’espulsione di Jeff Hendrick, tra l’altro la prima della sua carriera. Fallo su Holebas.

10' - GOL DEL WATFORD! DEENEY!La formazione di Mazzarri sfrutta subito al meglio la superiorità numerica trovando la rete del vantaggio con Deeney. Disattenzione difensiva beh sfruttata dai padroni di casa.

20' - Il Watford non ha grossi problemi a controllare il vantaggio grazie all'uomo in più.

32’ - Occasione per il Burnley su calcio di punizione battuto da Barton, pallone che esce di pochissimo all’incrocio!

——

WBA-STOKE CITY 1-0

1’ - Fischio d’inizio!

6' - GOL DEL WBA! HA SEGNATO MORRISON! James Morrison si infila nella difesa avversaria dopo aver ricevuto un bel pallone da Chadli e senza grossi problemi segna la rete del vantaggio per i padroni di casa.

34’ . Occasionissima per il raddoppio! Adam serve Morrison, pallone per Rondon che viene fermato all’ultimo da Grant!