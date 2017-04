LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Everton avanti, pareggia il Palace!

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

© foto di Federico De Luca

CRYSTAL PALACE-LEICESTER 2-2

16.00 - PARTITI!

5' - Cabaye ci prova con un gran filtrante da fuori area verso un compagno ma la difesa è reattiva e riesce ad allontanare.

6' - Leicester in vantaggio! Segna Huth!Fuchs crossa benissimo per Huth, che impatta di testa e batte il portiere!

15' - Mahrez batte la punizione ma viene liberata dalla difesa.

21' - Benteke prende palla e tenta la conclusione rasoterra al centro, ma il tiro è troppo debole per impensierire Schmeichel.

27' - Cresce adesso il Crystal Palace, che va alla ricerca del pareggio.

35' - Giallo per Simpson.

40' - Albrighton non riesce ad effettuare un buon traversone da una punizione da lunga distanza . La difesa intercetta il tentativo.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

50' - Vardy salta due difensori avversari con un gioco di gambe meraviglioso e arriva al limite dell’area dove il suo tentativo di concludere a rete gira però solo attorno al palo sinistro.

53' - Gol di Vardy! Leicester raddoppia! Grande azione personale dell'attaccante della Nazionale, che calcia e sigla la rete!

55' - Cabaye accorcia le distanze! Il francese è il più veloce a fiondarsi su una palla vagante e gonfia la rete!

64' - La punizione viene calciata da Sigurdsson ma non benissimo stavolta, la difesa libera tranquillamente.

70' - Pareggia il Palace con Benteke! Cross di Townsend, in area stacca Benteke che spedisce all'angolino!

75' - Benteke supera alla grande due difensori e si avvicina alla porta. La sua conclusione sembra destinata in rete ma il palo di sinistra gli nega il gol!

EVERTON-BURNLEY 3-1

16.00 - PARTITI!

6' - Ritmi bassi in quest'avvio di partita.

11' - Barton riceve un buon passaggio e trova lo spazio per un tiro! Il portiere è pronto e si oppone al suo tentativo dalla distanza.

18' - Keane si guadagno spazio a sufficienza per andare a staccare sul cross ma il suo colpo di testa, indirizzato sulla destra, trova l'incredibile parata del portiere.

21' - Il traversone di Lowton non trova nessun compagno.

29' - Giallo per Gueye.

34' - Vokes! Si ritrova a tu per tu col portiere ma si fa ipnotizzare e gli spara addosso!

43' - Nessun problema per il portiere perchè la punizione battuta da Mirallas dai 20 metri non ha superato nemmeno la barriera.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

49' - Everton avanti! Segna Jagielka! Avvolgente azione dei padroni di casa, che liberan Jagielka. Il centrale batte il portiere!

51' - Calcio di rigore per il Burnley!

52' - Gol del Burnley! Pareggia Vokes! Realizza il calcio di rigore l'attaccante ospite!

58' - Heaton respinge alla grande il rasoterra di Mirallas indirizzato centralmente dopo che questi si era liberato bene in area.

64' - Mirallas raccoglie uno splendido filtrante in area ma spreca un'occasione d'oro. Il tiro basso era diretto all'angolino di sinistra ma il portiere con un intervento strepitoso ha respinto la sfera.

72' - Everton in vantaggio! Autogol di Mee! Sfortunato il difensore del Burnley, che spedisce erroneamente nella sua porta!

75' - Tris dell'Everton! Segna Lukaku! Bella azione corale della squadra di casa, Lukaku finalizza alla perfezione con un tiro che finisce nel sacco!

STOKE CITY-HULL CITY 1-0

16.00 - PARTITI!

6' - Gol dello Stoke! Segna Arnautovic! Palla in area per l'ex Inter, che a tu per tu col portiere non sbaglia!

14' - Gol annullato allo Stoke! Berahino aveva segnato, ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco.

21' - Markovic ha provato un filtrante dal limite dell'area verso un compagno in ottima posizione. Uno dei difensori però ha capito tutto ed ha spazzato.

30' - Markovic piomba su un cross in area ma viene fermato da uno dei difensori.

35' - Arnautovic scatta bene sul passaggio preciso in area del compagno e va alla conclusione. Palla fuori di un niente sulla sinistra.

44' - Giallo per Niasse.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

51' - Pareggia l'Hull! Segna McGuire! A tu per tu col portiere McGuire non sbaglia: palla sul palo e poi in rete!

62' - Punizione dalla lunga distanza per Stoke, il pallone viene messo in mezzo ma è intercettato da uno dei difensori.

67' - Crouch porta in vantaggio lo Stoke! Walter crossa alla perfezione per Crouch, che incorna da distanza ravvicinata e batte il portiere!

71' - Giallo per Markovic.

78' - Maguire trova spazio per staccare di testa ma l'incornata termina larga sulla sinistra. Velleitario.

SUNDERLAND-WEST HAM 1-2

16.00 - PARTITI!

5' - West Ham avanti! Segna Ayew! Lanzini batte una punizione, il portiere ribatte e la sfera arriva ad Ayew che non sbaglia il tap-in!

13' - Carroll ha fatto del suo meglio per raggiungere il cross in area ma senza riuscirvi.

20' - Il traversone di Manquillo non trova nessun compagno.

27' - Pareggia il Sunderland! Segna Khazri! Gol pazzesco di Khazri, che segna direttamente dalla bandierina con una traiettoria a giro che sorprende il portiere!

35' - Palla in profondità per Khazri, beccato però in offside.

44' - Anichebe calcia in area un ottimo pallone verso un compagno. I difensori avversari non si fanno però sorprendere e liberano l'area.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

47' - Collins porta in vantaggio il West Ham! Snodgrass batte un angolo e pennella per la testa di Collins, che prende il tempo a tutti e sigla il 2-1!

55' - Bel movimento di O'Shea che non riesce tuttavia a servire nessuno dei propri compagni. Cross non irresistibile.

63' - Il gioco è fermo, Anichebe ha preso una bella botta ed è stato chiamato lo staff medico.

70' - Defoe si fa strada a suon di dribbling ma uno dei difensori alla fine riesce a chiudere.

73' - Che occasione sprecata da Ndong! Dopo aver ricevuto un bel passaggio manda il pallone altissimo sopra la traversa.

80' - Ndong crossa in area con precisione ma la difesa è attenta ed allontana il pericolo.

WATFORD-SWANSEA 1-0

16.00 - PARTITI!

9' - Sigurdsson indirizza un buon tiro sulla destra. Il pallone è però parato dal portiere con un ottimo intervento. Corner.

14' - Fernandez! Palla vagante in area, si fionda l'ex Napoli il cui colpo di testa è di poco alto.

20' - Amrabat ci prova dalla distanza ma non riesce ad inquadrare lo specchio.

28' - Palla in profondità per Mariappa, che però è in posizione irregolare.

34' - Filtrante per Deeney, la cui posizione di partenza è irregolare. Si alza la bandierina.

42' - Gol del Watford! Capoue porta avanti Mazzarri! Seconda palla in area per il francese, che si libera bene e ribatte in rete!

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

51' - Narsingh non ha esitato a realizzare un cross dalla linea di fondo. La palla non ha trovato nessuno dei suoi compagni sulla sua traiettoria.

60' - Cross in area di Baston che non trova però nessuno. La difesa avversaria ha spazzato senza problemi.

70' - Llorente arriva a colpire su un cross dalla fascia ma il suo tentativo esce larghissimo sulla destra.

75' - Naughton mette in area un bel pallone ma il tentativo viene fermato.

81' - Gol annullato a Okaka! La sua posizione era irregolare.

15.45 - Buonasera cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Premier, la cronaca testuale della trentatreesima giornata del campionato inglese. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che questo turno della stagione saprà regalarci.